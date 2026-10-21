Θεσσαλονίκη: Πάνω από 3.500 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων σε αγροτική έκταση – Τρεις συλλήψεις

Η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη προχώρησε σε τρεις συλλήψεις σχετικά με την ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων σε αγροτική έκταση. Πάνω από 3.500 τόνοι χημικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες, φέρεται να απορρίφθηκαν χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του δήμου Δέλτα.

Η υπόθεση και οι συλλήψεις

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων. Οι ενέργειες αυτές φέρεται να έγιναν χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή. Οι συλληφθέντες είναι τρεις άνδρες, ηλικίας 24, 49 και 65 ετών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στους τρεις συλληφθέντες. Περιλαμβάνει ακόμα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη επιχείρησης που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση και ανακύκλωση υλικών. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των ευθυνών.

Η φύση των αποβλήτων και η έκταση της ρύπανσης

Περισσότεροι από 3.500 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων εντοπίστηκαν σε αγροτική έκταση του δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα απόβλητα προέρχονται από χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ειδικά σε μπαταρίες, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η παράνομη απόρριψη των ουσιών φέρεται να έλαβε χώρα κατά τον τελευταίο μήνα.

Η ανεξέλεγκτη αυτή πρακτική είχε ως άμεση και σοβαρή συνέπεια την εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, επηρεάστηκε το έδαφος, το υπέδαφος και ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, δημιουργώντας ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την υγεία.

Ο ρόλος των συλληφθέντων

Ανάμεσα στους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν, οι δύο φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη μεταφορά των αποβλήτων. Πρόκειται για δύο οδηγούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να μεταφέρουν με φορτηγά οχήματα τα επικίνδυνα υλικά. Στη συνέχεια, προέβαιναν στην απόρριψή τους στην προαναφερθείσα αγροτική έκταση.

Ο τρίτος συλληφθείς, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, είναι χειριστής μηχανήματος έργου. Ο ρόλος του φέρεται να ήταν η συγκέντρωση και η διαχείριση των απορριπτόμενων αποβλήτων στο σημείο. Οι ενέργειες αυτές υποδηλώνουν μια συντονισμένη προσπάθεια παράνομης διαχείρισης των επικίνδυνων υλικών.

Η προέλευση των φορτίων και οι εντολές

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα φορτία των επικίνδυνων αποβλήτων είχαν παραληφθεί από ένα εργοστάσιο. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ή διαχείρισης χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες. Η διαδρομή των αποβλήτων από την πηγή τους μέχρι τον τόπο απόρριψης αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

Επιπλέον, η απόρριψη των υλικών φέρεται να έγινε κατόπιν συγκεκριμένων εντολών. Αυτές οι εντολές δόθηκαν από δύο άτομα, τα οποία είχαν αναλάβει ένα σχετικό έργο για λογαριασμό μιας εταιρείας ανακύκλωσης. Η εμπλοκή της εταιρείας ανακύκλωσης και ο ρόλος των εν λόγω ατόμων αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις διωκτικές αρχές.

Επόμενα βήματα

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός των προσεχών ωρών ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Εκεί θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της παράνομης αυτής δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit