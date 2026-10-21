Εκπαιδευτική κοινότητα και εργαζόμενοι στους δρόμους: Συλλαλητήρια σε 50 πόλεις και κλειστοί σταθμοί Μετρό

Σε ένα κύμα κινητοποιήσεων που επηρεάζει την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί βγαίνουν σήμερα στους δρόμους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και συνολικά σε 50 πόλεις της Ελλάδας. Οι διαδηλώσεις έχουν ως βασικό αίτημα την αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα εκφράζονται διεκδικήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αναβάθμιση των υποδομών. Οι κινητοποιήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα την ώρα που αντίστοιχες δράσεις συνταράσσουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με κλειστούς σταθμούς Μετρό

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, προσελκύοντας πλήθος διαδηλωτών. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών.

Λόγω των κινητοποιήσεων, αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επηρεασμός των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στην Αθήνα θα παραμείνει κλειστός από τις 10 το πρωί σήμερα, λόγω του συλλαλητηρίου. Στη Θεσσαλονίκη, πέντε σταθμοί του Μετρό, συγκεκριμένα οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», θα είναι επίσης κλειστοί.

Παράλληλα, οι μαθητές αναμένεται να προχωρήσουν σε καταλήψεις των σχολείων τους. Μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, 17 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα τελούσαν υπό κατάληψη, επηρεάζοντας συνολικά 3.494 μαθητές.

Τα αιτήματα των μαθητών

Οι μαθητές θέτουν στο επίκεντρο των αιτημάτων τους τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, καθώς και την κατάσταση των σχολικών κτιρίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό που σημειώθηκε μόλις χθες, όταν έπεσε το ταβάνι σε σχολικό συγκρότημα στο Ηράκλειο Αττικής, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί.

Επιπλέον, οι μαθητές διαμαρτύρονται έντονα για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τον υπερπληθυσμό που παρατηρείται στις αίθουσες διδασκαλίας. Θέτουν επίσης ζήτημα με την ακρίβεια, η οποία πλήττει ακόμα και τα σχολικά κυλικεία, καθιστώντας δύσκολη την καθημερινότητα των μαθητών.

Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνεται και το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές, ενώ τονίζουν την απουσία βασικών υποστηρικτικών δομών στα σχολεία, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και σχολικοί νοσηλευτές, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την ολιστική υποστήριξη των μαθητών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών

Δίπλα στους μαθητές και τους φοιτητές, αναμένεται να βρεθούν και οι εκπαιδευτικοί, ενισχύοντας το μέτωπο των διεκδικήσεων. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην τρέχουσα κατάσταση.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, η οποία θα διαρκέσει από τις 11:00 έως τις 14:00. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες τονίζουν την ανάγκη για άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκεται και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Στόχος είναι η διασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων συνθηκών τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.

Οι διεκδικήσεις των φοιτητών

Οι φοιτητές, εκπρόσωποι των οποίων έστησαν από χθες σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, αναδεικνύουν ως κεντρικό αίτημά τους τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η ακρίβεια πλήττει τόσο την καθημερινή διαβίωση όσο και τις σπουδές τους, καθιστώντας δύσκολη την οικονομική επιβίωση.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν τη μείωση των ενοικίων, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και τη διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε περισσότεροι φοιτητές να μπορούν να επωφεληθούν. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, καθώς οι υπάρχουσες δεν επαρκούν.

Τέλος, οι φοιτητές ζητούν την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Θεωρούν ότι η επαρκής χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση των σπουδών, την έρευνα και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους.

Ευρύτερες κινητοποιήσεις και διεθνής διάσταση

Στις σημερινές κινητοποιήσεις συμμετέχουν και εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, διευρύνοντας το φάσμα των διεκδικήσεων. Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και της υγείας, κάλυψη των κενών στα σχολεία και διασφάλιση ασφαλών υποδομών σε όλους τους τομείς.

Στο πλευρό των εργαζομένων, των μαθητών και των φοιτητών αναμένεται να βρεθούν και γονείς, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στα αιτήματα που αφορούν το μέλλον της εκπαίδευσης και την ποιότητα ζωής. Η κοινή αυτή δράση υπογραμμίζει την ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια για τα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί.

Οι κινητοποιήσεις στην Ελλάδα δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο. Όπως αναφέρεται, αντίστοιχες διαμαρτυρίες και απεργιακές δράσεις συνταράσσουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, υποδηλώνοντας ένα ευρύτερο κλίμα διεκδικήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως σε θέματα εκπαίδευσης και κοινωνικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki