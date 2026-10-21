Κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Γκράβας διαπιστώνει το πόρισμα του ΤΕΕ

Σοβαρά ευρήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας περιλαμβάνει το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Η έκθεση συντάχθηκε έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά από καταγγελίες για οσμή αερίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν σημαντικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας.

Σοβαρά ευρήματα για την ασφάλεια

Το πόρισμα του ΤΕΕ αποκαλύπτει ότι το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου δεν λειτουργεί σε ένα από τα δύο λεβητοστάσια του συγκροτήματος. Αυτή η δυσλειτουργία αποτελεί ένα κρίσιμο κενό στην άμεση αντιμετώπιση πιθανών διαρροών, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής αερίου, το οποίο επιτρέπει την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση επικίνδυνης κατάστασης, ήταν επίσης εκτός λειτουργίας. Η αδυναμία άμεσης διακοπής της παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση ανάγκης εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Αποκλίσεις από τις μελέτες και κανόνες ασφαλείας

Η έκθεση του ΤΕΕ επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του σχολικού συγκροτήματος αποκλίνουν από τις αρχικές μελέτες και ότι δεν έχουν τηρηθεί οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας. Οι αποκλίσεις αυτές αφορούν τόσο τον τρόπο κατασκευής όσο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα, ένα τμήμα του δικτύου, το οποίο προβλεπόταν να κατασκευαστεί υπόγεια με συγκολλητές συνδέσεις, βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο. Επιπλέον, αυτό το τμήμα είχε σύνδεση σπειρώματος και δεν διέθετε την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε φθορές και πιθανές διαρροές με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, στο κεντρικό λεβητοστάσιο, ο αγωγός που στη μελέτη εμφανίζεται ως υπόγειος και κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, έχει στην πραγματικότητα κατασκευαστεί εξωτερικά και από χάλυβα. Αυτές οι διαφοροποιήσεις από τις αρχικές προδιαγραφές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την πιστή εφαρμογή των σχεδίων και την τήρηση των προτύπων ασφαλείας.

Προβλήματα στην πυροπροστασία

Προβλήματα εντοπίστηκαν και στον τομέα της πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων. Στον ίδιο χώρο όπου βρίσκονται οι λέβητες, υπάρχουν και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν στεγανές πυράντοχες πόρτες. Αυτή η διάταξη μπορεί να συμβάλει στην ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς σε περίπτωση ατυχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το ΤΕΕ, δεν εντοπίστηκε ενεργή διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, το πόρισμα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί διαρροή νωρίτερα, πριν από τη διενέργεια των ελέγχων.

Η αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων

Η δημοσιοποίηση των ευρημάτων του πορίσματος προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος εξέφρασε την έκπληξή του για τον τρόπο που έμαθε για το περιεχόμενο της έκθεσης.

Ο κ. Δούκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αδιανόητα πράγματα. Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει. Μέχρι στιγμής ο δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες. Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών. Ντροπή και μόνο ντροπή».

Διευκρινίσεις από τον πρόεδρο του ΤΕΕ

Σε σχέση με τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, είχε διευκρινίσει την περασμένη εβδομάδα ένα σημαντικό ζήτημα. Ο κ. Στασινός είχε αναφέρει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε υποβάλει επίσημα κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis