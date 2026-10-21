Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκαλύπτει λάθος διάγνωση: «Δεν πάσχω από σκλήρυνση κατά πλάκας»

Η βραβευμένη ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι τελικά δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η διάγνωση που της είχε γίνει το 2021 αποδείχθηκε λανθασμένη, όπως ενημερώθηκε από τον γιατρό της. Η είδηση αυτή, ωστόσο, δεν έφερε την ανακούφιση που θα περίμενε κανείς, καθώς η 54χρονη ηθοποιός βρίσκεται ξανά στο σημείο μηδέν, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς της συμβαίνει.

Η αποκάλυψη στο podcast «MeSsy»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ φιλοξενήθηκε στο νέο επεισόδιο του podcast «MeSsy», όπου περιέγραψε αναλυτικά τη στιγμή που έμαθε για τη λανθασμένη διάγνωση. Η ηθοποιός μοιράστηκε με δάκρυα στα μάτια την προσωπική της εμπειρία, τονίζοντας πως η ανακοίνωση αυτή, αντί να την ανακουφίσει, την οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

«Ήρθε στο δωμάτιό μου και μου είπε "Συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας"», εξομολογήθηκε η Άπλγκεϊτ. Παρόλο που οι γύρω της εξέφραζαν χαρά, η ίδια δεν ένιωσε καθόλου χαρούμενη με την εξέλιξη αυτή.

Η αντίδραση στην ενημέρωση του γιατρού

Η ηθοποιός εξήγησε πως δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι μια λάθος διάγνωση θα την έκανε ξαφνικά καλύτερα, καθώς η κατάσταση της υγείας της, όπως ανέφερε, δεν έχει βελτιωθεί. «Δεν έγινα καλύτερα. Αν μη τι άλλο, έγινα χειρότερα. Οπότε βρίσκομαι πάλι στο σημείο μηδέν, χωρίς να ξέρω τι μου συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση όπου δεν γνωρίζει την αιτία των προβλημάτων υγείας της. Όπως ανέφερε, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικτυακή έρευνα, στην οποία θα εμπλακούν οι γιατροί της, προκειμένου να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβαινε από το 2021 και ποιοι ήταν οι λόγοι πίσω από αυτή την πορεία.

Ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα και την καριέρα

Η λανθασμένη διάγνωση και η ταλαιπωρία που βίωσε είχαν δραματικές επιπτώσεις στη ζωή της ηθοποιού. «Έχω περάσει μια πολύ μεγάλη κατάθλιψη εξαιτίας όλου αυτού», αποκάλυψε. Η Άπλγκεϊτ τόνισε ότι έχασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της δουλειάς της, καθώς η ασθένεια «σταμάτησε τη ζωή μου».

Παρά την ανατροπή της διάγνωσης, η καθημερινότητά της παραμένει δύσκολη. «Εξακολουθώ να χρειάζομαι αναπηρικό αμαξίδιο όταν πηγαίνω στο ιατρείο. Δεν μπορώ να περπατήσω από το αυτοκίνητο μέχρι το δωμάτιο. Εξακολουθώ να ζω μέσα σε όλο αυτό», εξομολογήθηκε. Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι «τίποτα μαγικό δεν συνέβη» με την ανακοίνωση ότι δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ο γολγοθάς των εξετάσεων και θεραπειών

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εξέφρασε την αδυναμία της να πιστέψει ότι υποβλήθηκε σε επίπονες θεραπείες για μια ασθένεια που τελικά δεν είχε. «Είναι αδιανόητο, εντάξει; Μου έχουν κάνει κάθε εξέταση που υπάρχει, έχουν βάλει τόση ακτινοβολία στο σώμα μου, από αξονικές τομογραφίες μέχρι όλα τα υπόλοιπα», περιέγραψε.

Για τρία χρόνια, από τότε που της έγινε η αρχική διάγνωση, η ηθοποιός βρέθηκε στο νοσοκομείο περισσότερες από 30 φορές, βιώνοντας έναν πραγματικό γολγοθά με την υγεία της. Η σκέψη ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία και οι επεμβάσεις μπορεί να ήταν άσκοπες, την προβληματίζει ιδιαίτερα.

Η αβεβαιότητα για το μέλλον της υγείας της

Η Άπλγκεϊτ μοιράστηκε επίσης το παράξενο συναίσθημα ότι «απογοήτευσε τους πάντες», καθώς είχε γίνει, όπως είπε, ένα από τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τη σκλήρυνση κατά πλάκας. «Και όλα όσα έκανα… Είχα έναν γ@@@ο λόγο για τον οποίο κάθε μέρα μου ήταν χάλια. Και τώρα δεν έχω λόγο και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ μπερδεμένο για μένα», δήλωσε.

Η 54χρονη ηθοποιός βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πρόκληση να ανακαλύψει την πραγματική αιτία των προβλημάτων υγείας της, ξεκινώντας από την αρχή μια νέα διαδικασία διερεύνησης, μετά από χρόνια λανθασμένης διάγνωσης και θεραπειών.

Με πληροφορίες από: News.gr