Τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε μόνο του στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη η μητέρα του

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, όταν ένα τρίχρονο αγοράκι εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο. Το παιδί, ηλικίας μόλις τριών ετών, βρέθηκε χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών μετά την ειδοποίηση από πολίτη. Για την υπόθεση, συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του.

Ο εντοπισμός του μικρού παιδιού

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, όταν διερχόμενος πολίτης παρατήρησε το μικρό αγόρι να βρίσκεται μόνο του σε έναν υπαίθριο χώρο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης. Η ηλικία του παιδιού, μόλις τριών ετών, σε συνδυασμό με την απουσία οποιουδήποτε ενήλικα συνοδού, προκάλεσε την ανησυχία του πολίτη που το εντόπισε.

Ο πολίτης, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση, προσέγγισε το αγοράκι και διαπίστωσε ότι ήταν πράγματι μόνο του, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγγενής ή κηδεμόνας σε κοντινή απόσταση. Άμεσα, προχώρησε στην ενημέρωση των αστυνομικών αρχών για το συμβάν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του παιδιού.

Οι συνθήκες της απομάκρυνσης από την οικία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από την Ελληνική Αστυνομία, το τρίχρονο παιδί φέρεται να απομακρύνθηκε από το σπίτι του χθες το απόγευμα. Η αποχώρηση του μικρού αγοριού από την οικία του φέρεται να έγινε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους οικείους του, γεγονός που οδήγησε στην περιπλάνησή του.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που το παιδάκι κατάφερε να βγει από το σπίτι του και να βρεθεί στον υπαίθριο χώρο της Τριανδρίας αποτελούν μέρος της διερεύνησης των αρχών. Το γεγονός ότι έφυγε χωρίς να γίνει αντιληπτό υποδηλώνει μια στιγμή απροσεξίας ή απουσίας επίβλεψης.

Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την ενημέρωση από τον διερχόμενο πολίτη, η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα. Περιπολικά έσπευσαν στην περιοχή της Τριανδρίας για να επιβεβαιώσουν το περιστατικό και να παράσχουν βοήθεια στο παιδί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αγοράκι και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την ταυτοποίησή του και τον εντοπισμό των γονέων του.

Η άμεση αντίδραση των αρχών ήταν καθοριστική για την ασφάλεια του τριών ετών παιδιού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, συλλέγοντας στοιχεία και πληροφορίες από την περιοχή, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του σε δημόσιο χώρο.

Η σύλληψη της 39χρονης μητέρας

Στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του τρίχρονου αγοριού. Πρόκειται για μία γυναίκα, ηλικίας 39 ετών, η οποία συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου. Η σύλληψη έγινε βάσει της ανακοίνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία επιβεβαίωσε το γεγονός.

Η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου αφορά την παραμέληση της επιμέλειας ενός ανήλικου παιδιού, με αποτέλεσμα να εκτεθεί σε κίνδυνο. Η 39χρονη μητέρα κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να λογοδοτήσει για την πράξη της, όπως ορίζει ο νόμος.

Με πληροφορίες από: News.gr