Οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών κορυφώνονται σήμερα, 21 Οκτωβρίου, σε διάφορες πόλεις της χώρας, με αφορμή το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Ο δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», σχολίασε τις εξελίξεις, καλώντας σε «ψυχραιμία» και επισημαίνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πολλοί «ονειρεύονται η Ελλάδα να γίνει Γαλλία», αναφερόμενος στην ένταση που παρατηρείται σε ανάλογες περιπτώσεις. Η συζήτηση στην εκπομπή επεκτάθηκε και στα προστατευτικά μέτρα που λαμβάνονται σε εμπορικά καταστήματα της πρωτεύουσας.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σε όλη τη χώρα

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της Αθήνας γύρω στις δώδεκα η ώρα. Όπως τόνισε, οι συγκεντρώσεις δεν περιορίζονται μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά θα πραγματοποιηθούν σε πενήντα πόλεις της Ελλάδας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές της χώρας τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι μεγάλη, δίνοντας στις κινητοποιήσεις πανελλαδικό χαρακτήρα και προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι ανησυχίες για κλιμάκωση και η αναφορά στη Γαλλία

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο δημοσιογράφος εξέφρασε την ανησυχία του για την πιθανότητα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Και κάποιοι ονειρεύονται να γίνει και η Ελλάδα, Γαλλία. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Ψυχραιμία χρειάζεται, παιδιά».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για σύνεση και αποφυγή ακραίων καταστάσεων, εν μέσω των συλλαλητηρίων. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επισήμανε ότι οι μαθητικές κινητοποιήσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, καθώς εκδηλώνονται κάθε χρόνο.

Μέτρα προστασίας καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Η συζήτηση στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με την Ανθή Βούλγαρη στράφηκε και στα προστατευτικά καλύμματα που έχουν τοποθετηθεί στις βιτρίνες καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται ενόψει των σημερινών κινητοποιήσεων, δείχνοντας την ανησυχία για πιθανές φθορές.

Σύμφωνα με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, στις πολυεθνικές φίρμες δεν χρησιμοποιούνται μόνο ρολά, αλλά και ειδικά καλύμματα, τα οποία περιέγραψε ως «μαύρα καπάκια». Ο λόγος για αυτή την ενισχυμένη προστασία, όπως εξήγησε, είναι ότι «εδώ σπάνε τα τζάμια και πετάνε μέσα τη μολότοφ».

Η Αθήνα «οχυρώνεται» ενόψει των κινητοποιήσεων

Ο δημοσιογράφος σχολίασε την εικόνα της Αθήνας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οχυρώνεται και η Αθήνα μήπως γίνουμε και Παρίσι». Η φράση αυτή αναδεικνύει την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην πρωτεύουσα, με τα μέτρα προστασίας να παραπέμπουν σε καταστάσεις που έχουν παρατηρηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επανέλαβε την έκκληση για ψυχραιμία, τονίζοντας ότι τα μαθητικά συλλαλητήρια είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο κάθε χρόνο, ειδικά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Η επισήμανση αυτή αποσκοπεί στην αποφόρτιση της κατάστασης και την αποφυγή υπερβολών.

Με πληροφορίες από: Topontiki