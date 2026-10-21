Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων: Πώς επηρεάζονται τα ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και πορείες κορυφώνονται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και δημοσίων υπαλλήλων. Οι δράσεις αυτές, που είναι προγραμματισμένες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις, αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης φτάνουν στο αποκορύφωμά τους σήμερα, Τετάρτη 21/10, με μεγάλα συλλαλητήρια να έχουν προγραμματιστεί σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι συγκεντρώσεις αυτές θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά όσον αφορά τις μετακινήσεις.

Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11:30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου. Σε αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, ενώ έχουν γίνει καλέσματα και προς μαθητές, γονείς και φοιτητές, ενισχύοντας τον όγκο των διαδηλωτών.

Επιπτώσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Παρόλο που δεν έχει προγραμματιστεί γενική στάση εργασίας για το Μετρό, τον Ηλεκτρικό, το Τραμ, τα Λεωφορεία και τον Προαστιακό, οι συγκεντρώσεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αναταράξεις στις αστικές συγκοινωνίες. Στην Αθήνα, ειδικότερα, προβλέπονται κλειστοί σταθμοί του Μετρό, καθώς και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων και του Τραμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10:00 το πρωί. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν και άλλοι σταθμοί του Μετρό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων. Τα λεωφορεία και το Τραμ δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν το κέντρο της Αθήνας, γεγονός που θα επηρεάσει τις μετακινήσεις των πολιτών.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα

Εξαιτίας των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοστούν στην Αθήνα. Περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο κύριος στόχος των μέτρων αυτών είναι η επιτήρηση των συγκεντρώσεων και η πρόληψη τυχόν επεισοδίων, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων και την ασφάλεια των πολιτών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr