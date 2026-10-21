Διασωληνωμένη 21χρονη στο Τζάνειο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση

Μια 21χρονη κοπέλα από την Πάρο νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Τζανείου νοσοκομείου Πειραιά. Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο σήμερα, Τετάρτη, ευρισκόμενη σε κωματώδη κατάσταση, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των ιατρών. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να τη σώσουν από τον άμεσο κίνδυνο.

Η διακομιδή και η κρίσιμη κατάσταση της υγείας της

Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο από την Πάρο, το νησί όπου διαμένει μόνιμα. Η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, καθώς η κατάσταση της υγείας της ήταν ήδη ιδιαίτερα σοβαρή κατά την αναχώρησή της από το νησί, απαιτώντας άμεση ιατρική παρέμβαση.

Κατά την άφιξή της στην Πειραϊκή νοσηλευτική μονάδα, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν σε βαθύ κώμα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εισαγωγή της στη ΜΕΘ. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας κινητοποιήθηκαν αμέσως, αναλαμβάνοντας την περίπτωσή της με την απαιτούμενη σοβαρότητα και εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα εντατικής θεραπείας.

Η διασωλήνωση κρίθηκε απαραίτητη για την υποστήριξη των ζωτικών της λειτουργιών, καθώς ο οργανισμός της είχε επηρεαστεί σοβαρά από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια. Η μάχη για τη ζωή της είναι συνεχής, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει κρίσιμη, απαιτώντας συνεχή και εντατική παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της.

Πιθανή χορήγηση ουσιών και οι πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, η κωματώδης κατάσταση στην οποία βρέθηκε η 21χρονη πιθανολογείται ότι οφείλεται σε χορήγηση ουσιών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτές οι ουσίες φέρεται να της δόθηκαν από φίλο της, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Ειδικότερα, οι ίδιες πληροφορίες, όπως μεταδόθηκαν, κάνουν λόγο για πιθανή χορήγηση «χαπιού βιασμού» στην κοπέλα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμα επίσημες επιβεβαιώσεις. Αυτό το στοιχείο προσθέτει μια ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης.

Η φύση των ουσιών και ο ακριβής τρόπος χορήγησής τους αποτελούν αντικείμενο ενδελεχών εξετάσεων και ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κωματώδους κατάστασης της νεαρής γυναίκας. Η ιατρική ομάδα προσπαθεί να αναγνωρίσει τις ουσίες για να εφαρμόσει την καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στον οργανισμό της.

Η μάχη των γιατρών στο Τζάνειο

Οι γιατροί του Τζανείου νοσοκομείου καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τη 21χρονη στη ζωή και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Η νοσηλεία της στη ΜΕΘ απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών της λειτουργιών και άμεση αντίδραση σε κάθε αλλαγή.

Το ιατρικό επιτελείο βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά την πορεία της υγείας της και προσαρμόζοντας τη θεραπεία ανάλογα με τις εξελίξεις που παρουσιάζει ο οργανισμός της. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ουσιών στον οργανισμό της και η σταδιακή επαναφορά της σε συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας.

Η κρισιμότητα της κατάστασης υπογραμμίζει την ένταση των προσπαθειών που καταβάλλονται εντός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, όπου το προσωπικό δίνει καθημερινά μάχη για τη ζωή της νεαρής κοπέλας, ελπίζοντας σε μια θετική έκβαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki