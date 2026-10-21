Η δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΤΕΕ για τη Γκράβα αποκαλύπτει κενά ασφαλείας και προκαλεί την αντίδραση του Χάρη Δούκα

Το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) σχετικά με τους ελέγχους στις σχολικές μονάδες της Γκράβας δημοσιοποιήθηκε, αναδεικνύοντας «σοβαρά κενά ασφαλείας» στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναφέρει ότι το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου σε ένα από τα δύο λεβητοστάσια ήταν εκτός λειτουργίας. Η δημοσιοποίηση του πορίσματος προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο.

Τα ευρήματα του ΤΕΕ για τις εγκαταστάσεις

Η έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως αναφέρεται, κάνει λόγο για «σοβαρά κενά ασφαλείας» στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου των σχολικών μονάδων της Γκράβας. Ένα από τα βασικά ευρήματα είναι ότι το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα εκ των δύο λεβητοστασίων που υπάρχουν στο συγκρότημα, βρέθηκε εκτός λειτουργίας.

Επισημαίνεται, επίσης, το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής σε περίπτωση κινδύνου. Η έκθεση τονίζει ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του συγκροτήματος όχι μόνο δεν συμφωνούν με τις μελέτες, αλλά και δεν έχουν τηρηθεί οι επιβεβλημένοι κανόνες ασφαλείας.

Η διαρροή φυσικού αερίου και η πηγή της οσμής

Σχετικά με τη διαρροή φυσικού αερίου, η έκθεση αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί διαρροή νωρίτερα, πριν από τους ελέγχους.

Παρά τις έρευνες, το πόρισμα δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα που να αφορά την πηγή της οσμής που κινητοποίησε τις αρχές και την εκπαιδευτική κοινότητα. Το ΤΕΕ, το οποίο είχε λάβει εντολή από το Υπουργείο Παιδείας να ελέγξει την προέλευση της οσμής και ιδίως εάν αυτή οφειλόταν σε διαρροή φυσικού αερίου, δεν παρείχε ουσιαστικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Επί μέρους αστοχίες στα λεβητοστάσια

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στα δύο λεβητοστάσια του σχολικού συγκροτήματος, διαπιστώθηκαν επί μέρους αστοχίες. Στην πρώτη περίπτωση, οι σωληνώσεις θέρμανσης βρίσκονται στον υπόγειο χώρο του κτιρίου και δεν υπάρχει πυράντοχη πόρτα, γεγονός που εγείρει ζητήματα ασφαλείας.

Στη δεύτερη εγκατάσταση, η οποία είναι και η μεγαλύτερη, διαπιστώθηκε ότι εντός του λεβητοστασίου υπάρχουν και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Το λεβητοστάσιο αυτό επικοινωνεί με έναν υπόγειο διάδρομο που διατρέχει το συγκρότημα, χωρίς να υπάρχει στεγανός διαχωρισμός. Ο πραγματογνώμονας προτείνει ρητά τον διαχωρισμό των δύο χώρων για την ενίσχυση της ασφάλειας. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος στον χώρο του λεβητοστασίου για διαρροή δεν έδειξε κάποιο εύρημα.

Προτάσεις παρεμβάσεων και η αντίδραση του δημάρχου

Η έκθεση του ΤΕΕ προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, προτείνονται έξι παρεμβάσεις για τον έναν λέβητα και οκτώ για τον άλλο, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών. Προτείνεται, επίσης, η αναθεώρηση των μελετών έτσι ώστε να απεικονίζουν την σημερινή εγκατάσταση.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του για τον τρόπο δημοσιοποίησης του πορίσματος. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε πως έμαθε για την έκθεση του ΤΕΕ από την εφημερίδα «Καθημερινή» και άκουσε τον κ. Πορτοσάλτε να τη σχολιάζει σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις που έχουν γίνει εδώ και τόσες μέρες.

Καταγγελίες για «επικοινωνιακό σόου»

Ο δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε την κατάσταση «αδιανόητα πράγματα» και κατήγγειλε ότι «έστησαν ένα μιντιακό σόου στις πλάτες των παιδιών». Έκανε λόγο για «ντροπή και τίποτα άλλο παρά ντροπή» για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του ΤΕΕ που ερωτήθηκαν από τον Δήμο Αθηναίων για την πορεία των ερευνών, δήλωναν άγνοια για την ολοκλήρωσή τους, παρόλο που το πόρισμα ήταν ήδη έτοιμο και είχε διαρρεύσει στον τύπο.

Η επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας παραμένει στον αέρα, καθώς το ΤΕΕ έχει αφήσει χωρίς ενημέρωση τις αρμόδιες αρχές, όπως ο Δήμος Αθηναίων, δίνοντας προτεραιότητα στη διαρροή του πορίσματος στον τύπο. Η έρευνα αφορά στην ασφάλεια ενός τεράστιου σχολικού συγκροτήματος, καθιστώντας την επίσημη ενημέρωση κατεπείγουσα διαδικασία.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki