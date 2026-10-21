Δύο αδέρφια στην Αμαλιάδα έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό έρχεται στο φως στην Αμαλιάδα, καθώς δύο αδέρφια φέρονται να έθαψαν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους, μετά τον θάνατό της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν ο τρίτος αδερφός τους προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση.

Η καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές

Οι καταθέσεις του καταγγέλλοντος αδερφού προκάλεσαν έκπληξη στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμαλιάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 79χρονη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, φέρεται να απεβίωσε τη Δευτέρα.

Την ίδια βραδιά, δύο από τους γιους της φέρεται να ανέλαβαν να την θάψουν στον κήπο της οικίας τους. Ο τρίτος αδερφός, ο οποίος διαμένει επίσης στο πατρικό σπίτι, εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτή την ενέργεια, αλλά δεν κατάφερε να μεταπείσει τους αδερφούς του.

Το χρονικό της ταφής

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ταφή της 79χρονης στον κήπο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Οι δύο γιοι φέρονται να επικαλέστηκαν την οικονομική τους αδυναμία να καλύψουν το κόστος μιας κανονικής κηδείας και ταφής σε νεκροταφείο, ως λόγο για την απόφασή τους να προχωρήσουν στην ασυνήθιστη αυτή ενέργεια.

Η άρνηση του τρίτου αδερφού να αποδεχθεί την κατάσταση ήταν κατηγορηματική. Μην μπορώντας να συμβιβαστεί με την ταφή της μητέρας του στον κήπο, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές, με την ελπίδα ότι η μητέρα του θα τύχει τελικά μιας κανονικής κηδείας και ταφής σε νεκροταφείο, όπως προβλέπεται.

Το οικογενειακό περιβάλλον

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία αδέρφια που εμπλέκονται στο περιστατικό ζούσαν όλοι μαζί στο πατρικό τους σπίτι στην Αμαλιάδα, μαζί με την 79χρονη μητέρα τους, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Υπάρχει και ένας τέταρτος αδερφός της οικογένειας, ο οποίος διαμένει στην Αθήνα.

Έρευνα και εκταφή

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στην οικία στην Αμαλιάδα, όπου ο χώρος τέθηκε υπό φύλαξη. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί εκταφή της 79χρονης από τον κήπο του σπιτιού, παρουσία ιατροδικαστή. Η διαδικασία αυτή έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης.

Οι αρχές στοχεύουν να εξετάσουν επισταμένως τα καταγγελλόμενα και να διαπιστώσουν αν επιβεβαιώνονται πλήρως οι ισχυρισμοί του τρίτου αδερφού. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση θα επιδιώξει να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια θανάτου της 79χρονης γυναίκας, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr