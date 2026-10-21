Αντιδράσεις για το μνημείο του Ανδρέα Αραχωβίτη στο Παράλιο Άστρος και ζητήματα ασφάλειας του λιμανιού

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Παράλιο Άστρος η προοπτική τοποθέτησης ενός μικρού προσκυνηταρίου στη μνήμη του Ανδρέα Αραχωβίτη. Ο 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του στις 21 Ιανουαρίου 2026, όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για το πού και πώς θα τιμηθεί η μνήμη του συμπίπτει με την παραμονή στο προσκήνιο των ζητημάτων ασφάλειας του λιμανιού.

Η πρόταση για το προσκυνητάρι και οι προβληματισμοί

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας ενέκρινε ομόφωνα, στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, την πρόταση για την κατασκευή ενός μικρού προσκυνηταρίου. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το θέμα, εκφράστηκαν προβληματισμοί αναφορικά με την ασφάλεια του συγκεκριμένου σημείου όπου προτείνεται να τοποθετηθεί το μνημείο.

Το σημείο αυτό είναι ο προσήνεμος μόλος, ο οποίος εκτίθεται έντονα στον κυματισμό, καθιστώντας το επικίνδυνο. Εξαιτίας αυτών των ανησυχιών, τέθηκε στο τραπέζι η εναλλακτική λύση να τοποθετηθεί στην εν λόγω θέση μια αναμνηστική πλακέτα, ενώ το προσκυνητάρι να μεταφερθεί σε μια ασφαλέστερη τοποθεσία εντός του λιμανιού.

Οι συνθήκες του θανάτου του Ανδρέα Αραχωβίτη

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πεζής περιπολίας στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους. Βρισκόταν εκεί μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος, με σκοπό να απομακρύνουν πολίτες και ιδιοκτήτες σκαφών από το σημείο. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των εξαιρετικά έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την ημέρα, στις 21 Ιανουαρίου 2026.

Ο 53χρονος λιμενικός παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα κύματα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το τραγικό αυτό συμβάν ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις ελλείψεις και τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις λιμενικές υποδομές κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών.

Πρόταση για ονοματοδοσία της προβλήτας

Πέρα από το ζήτημα του προσκυνηταρίου, υπήρξε και μια πρόταση από τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Δαλιάνη για την ονοματοδοσία της προβλήτας του λιμένα Παραλίου Άστρους. Συγκεκριμένα, πρότεινε η προβλήτα να ονομαστεί «Προβλήτα Ανδρέα Αραχωβίτη», προς τιμήν του αδικοχαμένου λιμενικού. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει γίνει ακόμα πράξη, παραμένοντας σε εκκρεμότητα.

Εκκρεμείς παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σημείο του λιμανιού όπου συνέβη το δυστύχημα και την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων δεν έχουν προχωρήσει. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του λιμενικού, συγκεκριμένα στις 24 Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γεώργιος Βάλλης, είχε απευθυνθεί αρμοδίως.

Ο κ. Βάλλης είχε καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και προς το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι προτάσεις του αφορούσαν την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε λιμάνια, μαρίνες και παραθαλάσσιες περιοχές, ιδίως κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών.

Προτάσεις για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ ζητούσε να εκδίδονται άμεσα οδηγίες προς τις λιμενικές αρχές για τον αποκλεισμό περιοχών στις οποίες υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Παράλληλα, τόνιζε την ανάγκη για ενημέρωση των ιδιοκτητών σκαφών, ώστε να προστατεύουν τις περιουσίες τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον, πρότεινε την ενίσχυση των βαρδιών του Λιμενικού Σώματος, με σκοπό να διασφαλίζεται η τήρηση των απαγορεύσεων πρόσβασης στην πράξη.

Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών είχε θέσει επίσης το ζήτημα της επάρκειας των λιμενικών υποδομών. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υφιστάμενοι κυματοθραύστες δεν επαρκούν για να περιορίσουν αποτελεσματικά την ένταση των κυμάτων, πριν αυτά φτάσουν στο λιμάνι και δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki