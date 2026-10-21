Σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας, δύο αδέλφια φέρονται να έθαψαν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους. Η ασυνήθιστη αυτή πράξη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο τρίτος αδελφός της οικογένειας στις αστυνομικές αρχές. Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, δικαιολόγησαν την ενέργειά τους λέγοντας πως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα μιας κανονικής κηδείας.

Η καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές στην Αμαλιάδα

Οι αστυνομικές αρχές στην Αμαλιάδα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερα σοκαριστική καταγγελία, η οποία αφορούσε την ταφή μιας ηλικιωμένης γυναίκας σε μη προβλεπόμενο χώρο. Συγκεκριμένα, η καταγγελία έκανε λόγο για ταφή της 79χρονης μητέρας στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας. Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο τρίτος αδελφός της οικογένειας, ο οποίος διαμένει επίσης στην περιοχή της Αμαλιάδας, απευθυνόμενος στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Από τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, προκύπτει ότι τα τρία αδέλφια ζούσαν στο πατρικό τους σπίτι μαζί με την μητέρα τους, η οποία ήταν 79 ετών. Η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Επιπλέον, υπάρχει και ένας τέταρτος αδελφός της οικογένειας, ο οποίος κατοικεί στην Αθήνα.

Οι ισχυρισμοί των δύο αδελφών για την ταφή

Ο θάνατος της 79χρονης μητέρας τους επήλθε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πιθανότατα τη Δευτέρα. Μετά το μοιραίο αυτό γεγονός, τα δύο από τα αδέλφια φέρονται να προχώρησαν στην ταφή της στον κήπο της οικίας τους. Αυτή η ενέργεια, η οποία είναι ασυνήθιστη και εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών, έγινε αντικείμενο της καταγγελίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα δύο αδέλφια, όπως καταγγέλθηκε, ο λόγος που τους οδήγησε σε αυτή την πράξη ήταν η έλλειψη οικονομικής δυνατότητας. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι δεν είχαν τα απαραίτητα χρήματα για να καλύψουν το κόστος μιας κανονικής κηδείας και ταφής σε νεκροταφείο, κάτι που τους οδήγησε στην απόφαση να θάψουν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού.

Η αντίδραση και η καταγγελία του τρίτου αδελφού στις αρχές

Ο τρίτος αδελφός της οικογένειας, ο οποίος διαφωνούσε έντονα με την απόφαση των δύο αδελφών του να θάψουν τη μητέρα τους στον κήπο, προσπάθησε να τους μεταπείσει. Παρά τις προσπάθειές του και την αντίθεσή του στην ενέργεια αυτή, δεν κατάφερε να αλλάξει την απόφαση των αδελφών του.

Καθώς οι προσπάθειές του να τους πείσει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία απέβησαν άκαρπες, ο τρίτος αδελφός αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές. Ο βασικός του στόχος ήταν να διασφαλίσει ότι η μητέρα του θα είχε μια κανονική κηδεία και ταφή σε νεκροταφείο, σύμφωνα με τις παραδοσιακές και νομικές διαδικασίες.

Η επέμβαση των αστυνομικών και η απόφαση για εκταφή

Μετά την επίσημη καταγγελία που υποβλήθηκε, αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σπίτι της οικογένειας στην Αμαλιάδα, προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση. Στο σημείο, και λαμβάνοντας υπόψη τα καταγγελλόμενα, αποφασίστηκε η διενέργεια εκταφής της 79χρονης γυναίκας από τον κήπο του σπιτιού.

Η εκταφή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης. Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα παρουσία ιατροδικαστή, ο οποίος θα επιβλέψει την εκταφή και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπίστωση των συνθηκών θανάτου και ταφής, καθώς και για τη συλλογή τυχόν στοιχείων.

Οι έρευνες για τα αίτια θανάτου και τις συνθήκες ταφής

Οι αστυνομικοί, με την έναρξη της έρευνας, έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να εξετάσουν με λεπτομέρεια όλα τα καταγγελλόμενα από τον τρίτο αδελφό. Θα διερευνηθεί ενδελεχώς αν οι ισχυρισμοί του επιβεβαιώνονται πλήρως από τα ευρήματα και τις καταθέσεις, καθώς και όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ταφή της ηλικιωμένης γυναίκας.

Παράλληλα, ένα κεντρικό σημείο των ερευνών είναι η διευκρίνιση των ακριβών αιτιών θανάτου της 79χρονης. Η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ακολουθήσει την εκταφή, αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της ηλικιωμένης, δεδομένου ότι η ίδια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες. Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί προτεραιότητα για τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit