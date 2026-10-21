Η λειτουργία του μετρό επηρεάζεται από κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων και των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, η λειτουργία του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επηρεάζεται. Στην πρωτεύουσα, ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει για το επιβατικό κοινό από τις δέκα το πρωί, ενώ στη Θεσσαλονίκη πέντε σταθμοί θα αναστείλουν τη λειτουργία τους νωρίτερα, από τις εννέα το πρωί.

Κλείνει ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» στην Αθήνα

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνει κλειστός για τους επιβάτες από τις δέκα το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ. Οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται από τον συγκεκριμένο σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις που διεξάγονται στο κέντρο της Αθήνας αποτελούν τον λόγο για αυτή την προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Δεν αποκλείεται, επίσης, να ανακοινωθεί η αναστολή λειτουργίας και άλλων σταθμών του μετρό, συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού «Σύνταγμα», ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προσωρινή διακοπή σε πέντε σταθμούς της Θεσσαλονίκης

Διαφορετικό είναι το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ήδη ανακοινωθεί προσωρινή αναστολή λειτουργίας για πέντε σταθμούς του μετρό. Το μέτρο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τις εννέα το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου. Η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών ελήφθη κατόπιν σχετικής εντολής από την Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προσωρινής διακοπής, οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται από τους πέντε αυτούς σταθμούς χωρίς να σταματούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η επιβίβαση ή η αποβίβαση επιβατών στους εν λόγω σταθμούς. Για την πλήρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού, αναμένονται συμπληρωματικές ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Οδηγίες για τους μετακινούμενους

Οι πολίτες που χρησιμοποιούν το μετρό στη Θεσσαλονίκη καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις αλλαγές αυτές και να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους ανάλογα. Είναι σημαντικό να υπολογίσουν εναλλακτικές διαδρομές, ειδικά εάν ο προορισμός τους βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από κάποιον από τους πέντε σταθμούς που θα παραμείνουν κλειστοί. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων.

Το πλαίσιο των κινητοποιήσεων στις αστικές συγκοινωνίες

Μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες δεν καλύπτονταν από την κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ. Επίσης, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια σχετική συμμετοχή από την πλευρά της ΓΣΕΕ. Ως εκ τούτου, μέχρι χθες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το μετρό, ο Ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, το τραμ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, δεν είχαν προβεί σε διαφοροποιήσεις των δρομολογίων τους.

Οι φορείς των αστικών συγκοινωνιών ανέμεναν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με τις κινητοποιήσεις. Η σημερινή εξέλιξη με το κλείσιμο των σταθμών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αποτελεί άμεση συνέπεια των εντολών που δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των γενικότερων απεργιακών κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit