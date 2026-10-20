Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027 φέρνει αυξήσεις και ενισχύσεις για τους συνταξιούχους

Μόνιμα οφέλη για 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς επιβαρύνσεις και συμψηφισμούς, προβλέπει το νέο πακέτο του οικονομικού επιτελείου. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εισέρχεται σε τροχιά μόνιμων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εκατομμυρίων συνταξιούχων, όπως αυτό αποτυπώνεται στο προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027. Το πακέτο μέτρων συνδυάζει οριζόντιες αναπροσαρμογές, διεύρυνση των κοινωνικών επιδομάτων και διορθώσεις σε χρόνιες αδικίες του ασφαλιστικού συστήματος, σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστούν οι πιέσεις που ασκεί το κόστος διαβίωσης στα νοικοκυριά.

Οριζόντιες αυξήσεις στις συντάξεις χωρίς συμψηφισμούς

Η πλέον κομβική παρέμβαση του νέου πακέτου αφορά την οριζόντια αύξηση των συντάξεων κατά 2,8%. Η αναπροσαρμογή αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή. Αρχικά, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση 2,6%, ωστόσο το ποσοστό αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα πάνω, φτάνοντας το 2,8%, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη για τους δικαιούχους.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος αυτής της αναπροσαρμογής εκτιμάται σε 807 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει την έκταση της παρέμβασης. Ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά στοιχεία της ρύθμισης είναι ότι η αύξηση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Αυτή η πρόβλεψη διασφαλίζει ότι το όφελος θα φανεί άμεσα στην τσέπη των συνταξιούχων, προσφέροντας πραγματική ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

Σε πρακτικό επίπεδο, η αύξηση διαμορφώνεται στα 22,40 ευρώ μηνιαίως για μια σύνταξη 800 ευρώ. Για σύνταξη 1.000 ευρώ, η μηνιαία αύξηση ανέρχεται στα 28 ευρώ, ενώ για αποδοχές 1.500 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 42 ευρώ, προσφέροντας μια απτή βελτίωση στις μηνιαίες απολαβές.

Ενίσχυση της ετήσιας οικονομικής παροχής

Παράλληλα με τις οριζόντιες αυξήσεις στις συντάξεις, θεσμοθετείται και η ενίσχυση της ετήσιας οικονομικής παροχής. Το βοήθημα αυτό αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τα 400 ευρώ καθαρά, από τα 300 ευρώ που ήταν προηγουμένως, και θα καταβληθεί στους δικαιούχους από τον Νοέμβριο του 2026.

Η παροχή αυτή διευρύνεται σημαντικά ως προς το εύρος των δικαιούχων, καθώς επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Με την ένταξη περίπου 270.000 νέων δικαιούχων στο πρόγραμμα, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων πολιτών διαμορφώνεται πλέον στα 2,2 εκατομμύρια. Η σχετική δαπάνη για αυτή την εκτεταμένη ενίσχυση αναμένεται να φτάσει τα 879 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρέμβασης για την κοινωνική στήριξη.

Διορθώσεις στις συντάξεις χηρείας

Στο πεδίο των κοινωνικών αποκαταστάσεων, ο Προϋπολογισμός του 2027 βάζει τέλος σε μια χρόνιες αδικίες που απασχολούσαν χιλιάδες οικογένειες. Συγκεκριμένα, καταργείται η αυτόματη περικοπή κατά 50% στις συντάξεις χηρείας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Το μέτρο αυτό αφορά περιπτώσεις που έχουν προκύψει από τον Μάιο του 2016 και μετά, καλύπτοντας ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η ρύθμιση αυτή αποκαθιστά την εισοδηματική σταθερότητα για τις οικογένειες των δικαιούχων, προσφέροντας μια αναγκαία ανάσα σε ευάλωτα νοικοκυριά. Η δημοσιονομική επιβάρυνση που προκύπτει από αυτή τη συγκεκριμένη παρέμβαση ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει την προσπάθεια για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο ασφαλιστικό σύστημα.

Συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των ρυθμίσεων

Συνολικά, οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027, σε συνδυασμό με τη φυσική ροή των νέων συνταξιοδοτήσεων, αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της συνολικής δαπάνης για συντάξεις. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 1,05 έως 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2027, δείχνοντας το μέγεθος της δημοσιονομικής δέσμευσης.

Ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων, οι συνολικές εκταμιεύσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να ανέλθουν στα 36,768 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα υπερβεί οριακά τον προβλεπόμενο πληθωρισμό, ο οποίος υπολογίζεται στο 2,6%, προσφέροντας έτσι μια μικρή αλλά ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki