Η κυβέρνηση Τραμπ καθυστερεί τις παραδόσεις πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει εγκρίνει ακόμη τις παραδόσεις πυραύλων Patriot στην Ουκρανία. Αυτή η πληροφορία μεταδίδεται από την εφημερίδα «Washington Post», η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και καλά πληροφορημένες πηγές. Η καθυστέρηση αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προσεγγίσει τη Ρωσία, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στην Ουκρανία και προσωπικά στον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις Patriot

Η μη έγκριση των παραδόσεων πυραύλων Patriot από την κυβέρνηση Τραμπ αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για την Ουκρανία. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και άλλες τρεις καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η «Washington Post», ορισμένα από τα συστήματα Patriot που προορίζονται για την Ουκρανία προέρχονται από συμμάχους των ΗΠΑ.

Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί η μεταφορά αυτών των συστημάτων, απαιτείται η έγκριση του Πενταγώνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον τελευταίο λόγο σε τέτοιες αποφάσεις, καθώς πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα, και οποιαδήποτε μεταφορά τους σε άλλη χώρα προϋποθέτει την έγκριση της Ουάσινγκτον.

Η κριτική του Ντόναλντ Τραμπ και η προσέγγιση με τη Ρωσία

Η καθυστέρηση στην παράδοση των Patriot, που είναι μεγάλης σημασίας για την Ουκρανία, έρχεται σε μια περίοδο όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει έντονη κριτική προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσεγγίσει τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, ενώ αυτοί δεν μας έχουν δώσει τίποτα - Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια». Αυτή η στάση του Τραμπ συμπίπτει με τις καθυστερήσεις στην έγκριση των αμυντικών συστημάτων, δημιουργώντας ένα περίπλοκο πλαίσιο στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η δυσαρέσκεια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου. Δήλωσε ότι οι αποφάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι «δύσκολο να εξηγηθούν».

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων και στην περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών για επικείμενες επιθέσεις. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Γιατί όλα καταλήγουν στην άρνηση του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, όπως και σε αποφάσεις της αμερικανικής πλευράς που είναι δύσκολο να εξηγηθούν -μεταξύ φίλων».

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα «The Washington Post» την περασμένη εβδομάδα ότι «μόνο μερικοί» πυραύλοι αναχαίτισης παραμένουν στο απόθεμα της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών και οι δηλώσεις Ρούμπιο

Εκτός από τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων, η Ουκρανία έχει βιώσει επανειλημμένες διαταραχές στα συστήματά της που παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις για επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Αυτά τα συστήματα βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε τη Δευτέρα ότι «δεν υπήρξε καμία παύση» στην ανταλλαγή πληροφοριών των ΗΠΑ με την Ουκρανία. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Ουζμπεκιστάν, όπου βρίσκεται σε επίσκεψη, ο Ρούμπιο δήλωσε για τον Ζελένσκι: «Αυτό στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε είναι να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί».

Αναμενόμενη συνάντηση στην Νορβηγία

Εν μέσω των παραπάνω εξελίξεων, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι ελπίζει πως μια ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί τις ερχόμενες ημέρες με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νορβηγία, με την ουκρανική πλευρά να προσβλέπει σε συζητήσεις για την περαιτέρω πορεία των σχέσεων και της υποστήριξης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit