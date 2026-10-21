Η ενεργειακή αποδοτικότητα ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί πλέον έναν θεμελιώδη παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς το αυξημένο κόστος ενέργειας και οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την παραγωγή και τη λειτουργία τους. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η συστηματική διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και η πιστοποίηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η Bureau Veritas Hellas ανέδειξε αυτές τις αλλαγές και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 2ου Ενεργειακού Forum.

Η παρέμβαση της Bureau Veritas Hellas στο Ενεργειακό Forum

Οι αλλαγές που διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τις επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης της Bureau Veritas Hellas. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο 2ο Ενεργειακό Forum, το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Παναγιώτης Κεντερλής, Εμπορικός Διευθυντής Πιστοποίησης της Bureau Veritas Hellas, συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα όπως η έξυπνη κατανάλωση ενέργειας, η τεχνητή νοημοσύνη και ο νέος ενεργειακός καταναλωτής. Ο κ. Κεντερλής τόνισε τη μεγάλη σημασία της προσαρμογής των επιχειρήσεων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Όπως επισήμανε ο κ. Κεντερλής, η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών. Αντιθέτως, συνδέεται άμεσα με τη συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις και, εν τέλει, με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά.

Οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις και η οδηγία 2023/1791

Ιδιαίτερη αναφορά κατά την παρέμβαση της Bureau Veritas Hellas έγινε στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/1791. Αυτή η οδηγία αφορά την ενεργειακή απόδοση και ενισχύει σημαντικά τις απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, προβλέπει μια συστηματικότερη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης από τις επιχειρήσεις.

Μία βασική κατεύθυνση που προκύπτει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι η αρχή «Energy Efficiency First». Σύμφωνα με αυτή την αρχή, η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό τόσο των επενδύσεων όσο και των ενεργειακών πολιτικών, διασφαλίζοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Τα διεθνή πρότυπα ISO ως εργαλείο

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, η Bureau Veritas Hellas έδωσε έμφαση στη χρησιμότητα συγκεκριμένων διεθνών προτύπων ISO. Πρόκειται για τα πρότυπα ISO 50001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067 και ISO 14068. Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το ISO 50001 εστιάζει στην ενεργειακή διαχείριση, ενώ το ISO 14001 αφορά την περιβαλλοντική επίδοση. Τα πρότυπα ISO 14064 και ISO 14067 σχετίζονται με την καταγραφή των εκπομπών και το ανθρακικό αποτύπωμα αντίστοιχα, ενώ το ISO 14068 συμπληρώνει αυτή την προσέγγιση.

Μέσω της εφαρμογής αυτών των προτύπων, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αποτελεσματικά την κατανάλωση ενέργειας, να εντοπίζουν τυχόν ενεργειακές απώλειες και να σχεδιάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Παράλληλα, η ανεξάρτητη πιστοποίηση, που παρέχεται από φορείς όπως η Bureau Veritas Hellas, ενισχύει σημαντικά την αξιοπιστία των στοιχείων που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν σε πελάτες, συνεργάτες και επενδυτές, προσδίδοντας κύρος και διαφάνεια.

Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος και η στρατηγική των επιχειρήσεων

Ο Παναγιώτης Κεντερλής αναφέρθηκε επίσης στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022. Ο νόμος αυτός θεσπίζει υποχρεώσεις παρακολούθησης και περιορισμού των εκπομπών, οι οποίες πλέον εντάσσονται αναπόφευκτα στον μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό των εταιρειών.

Σύμφωνα με την προσέγγιση της Bureau Veritas Hellas, η απλή συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής διαδικασίας. Το κύριο ζητούμενο είναι η διαρκής βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων, η οποία πρέπει να επιτυγχάνεται με μετρήσιμα αποτελέσματα και αξιόπιστο τρόπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki