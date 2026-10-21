Κορυφώνονται σήμερα οι διήμερες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, με κεντρικό συλλαλητήριο προγραμματισμένο για τις 12:00 στα Προπύλαια της Αθήνας. Αντίστοιχες διαδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, όπου η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Τα κεντρικά αιτήματα των συμμετεχόντων αφορούν τη μείωση του κόστους σπουδών και στέγασης, καθώς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Κεντρικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, έχουν ως κύριο σημείο συνάντησης στην πρωτεύουσα τα Προπύλαια. Η κορύφωση των δράσεων έρχεται στο πλαίσιο διήμερων κινητοποιήσεων, με τους φοιτητές να συνδέουν τις δράσεις τους με αντίστοιχες που πραγματοποιούνται στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές προβάλλουν αντίστοιχα αιτήματα, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση περισσότερων δωρεάν θέσεων σε φοιτητικές εστίες, καθώς και στη δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για το σύνολο των φοιτητών. Παράλληλα, ζητούν παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους στέγασης.

Τα αιτήματα των φοιτητών

Κεντρικό ζήτημα για τους φοιτητές αποτελεί η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων. Επίσης, ζητούν την ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις.

Ως προτεραιότητα τίθεται και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Στις διεκδικήσεις των φοιτητών της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται επιπλέον η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και συμμετοχές

Στο πλαίσιο των σημερινών κινητοποιήσεων, απεργιακές δράσεις έχουν προγραμματιστεί και στον χώρο της εκπαίδευσης. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ).

Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι συντονίζουν τη δράση τους με εκπαιδευτικούς, εργαζομένους στα πανεπιστήμια, υγειονομικούς και μαθητές, οι οποίοι αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να εφαρμοστούν στην Αθήνα. Περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός, με στόχο την επιτήρηση της συγκέντρωσης και την πρόληψη επεισοδίων. Τα μέτρα αυτά είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων.

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αυτά λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, έχει δοθεί εντολή για το κλείσιμο συγκεκριμένων σταθμών του μετρό. Ειδικότερα, ο σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10:00 το πρωί, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την περιοχή γύρω από τα Προπύλαια.

Με πληροφορίες από: Enikos