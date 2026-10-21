Το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2026, σε κλοιό κινητοποιήσεων, καθώς εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και στην Υγεία έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και πορείες. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται με αιτήματα που αφορούν την ακρίβεια, τα ενοίκια, καθώς και την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας. Παράλληλα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ, με την παρουσία περίπου 3.000 αστυνομικών στην πρωτεύουσα, ενώ προβλήματα αναμένονται και στις αστικές συγκοινωνίες.

Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2026, το κέντρο της Αθήνας αποτελεί το επίκεντρο εκτεταμένων κινητοποιήσεων, με πορείες και συγκεντρώσεις να έχουν προγραμματιστεί από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ανάλογες δράσεις αναμένονται και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη, όπου επίσης θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις.

Στις συγκεντρώσεις της πρωτεύουσας συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, καθώς και εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και στον τομέα της Υγείας. Τα αιτήματα των συμμετεχόντων εστιάζουν στην ανάγκη για αυξήσεις στους μισθούς, την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας, ενώ παράλληλα τίθενται ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια και τα υψηλά ενοίκια.

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Ένα από τα βασικά σημεία των σημερινών κινητοποιήσεων είναι το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί στα Προπύλαια. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης τα Προπύλαια, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου.

Στο συλλαλητήριο αυτό θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικά σωματεία, μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και εργαζόμενοι από τον δημόσιο τομέα. Η παρουσία τους αναμένεται να είναι μαζική, αναδεικνύοντας τα αιτήματα για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα

Λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, έχουν ληφθεί πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Περίπου 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, με κύριο στόχο την επιτήρηση των συγκεντρώσεων και την αποτροπή τυχόν επεισοδίων. Το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνει ελέγχους σε άτομα που θα κρίνονται ύποπτα.

Επιπλέον, αστυνομικές δυνάμεις θα είναι παρούσες σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες, για την περιφρούρηση αυτών των κτιρίων. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στην προστασία των καταστημάτων, με αστυνομικές δυνάμεις να αναμένεται να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού και στην πλατεία Συντάγματος.

Προβλήματα στις μετακινήσεις και ανησυχία καταστηματαρχών

Οι σημερινές κινητοποιήσεις θα επηρεάσουν και τις μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, από τις 10:00 το πρωί θα διακοπεί η λειτουργία του σταθμού του μετρό «Πανεπιστήμιο», προκαλώντας πιθανές δυσκολίες στην πρόσβαση στην περιοχή. Οι πολίτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους αυτή την αλλαγή στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.

Παράλληλα, εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαλλία, κατά τα οποία καταστράφηκαν δεκάδες καταστήματα, φαίνεται πως έχουν προκαλέσει ανησυχία και στους καταστηματάρχες της Αθήνας. Πολλοί έχουν λάβει τα μέτρα τους για την προστασία των επιχειρήσεών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί γνωστό κατάστημα με πολυτελή αξεσουάρ και είδη ένδυσης επί της Βουκουρεστίου, το οποίο τοποθέτησε προστατευτικά καλύμματα στα παράθυρα και άφησε ανοιχτή μόνο την κεντρική είσοδο εν όψει των κινητοποιήσεων.

Και άλλοι καταστηματάρχες έχουν φροντίσει να προστατεύσουν τα μαγαζιά τους, είτε με τη χρήση ρολών ασφαλείας είτε με την απομάκρυνση πολύτιμων εμπορευμάτων από τις βιτρίνες, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ζημιών.

Με πληροφορίες από: Newsit