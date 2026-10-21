Εκτεταμένα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα Τετάρτη, ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί στην Αθήνα από μαθητές και φοιτητές. Για την περιφρούρηση της συγκέντρωσης, έχει εκπονηθεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας που προβλέπει τη συμμετοχή τουλάχιστον 3.000 αστυνομικών και τη χρήση σύγχρονων μέσων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν προληπτικούς ελέγχους και επιτήρηση από αέρος, με στόχο την αποτροπή τυχόν επεισοδίων στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το σχέδιο ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.

Οι τελευταίες συσκέψεις για τον συντονισμό των δράσεων πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη, στα μέγαρα της λεωφόρου Αλεξάνδρας (ΓΑΔΑ) και της λεωφόρου Κατεχάκη (αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.). Οι επιτελείς της Ελληνικής Αστυνομίας κατήρτισαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας, το οποίο προβλέπει την κινητοποίηση τουλάχιστον 3.000 αστυνομικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, έχουν δρομολογηθεί προληπτικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν αρκετές ώρες πριν από την έναρξη του συλλαλητηρίου, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 12 το μεσημέρι. Η εντολή που έχει δοθεί είναι να πραγματοποιούνται προληπτικές προσαγωγές όπου κρίνεται αναγκαίο, ενώ παράλληλα θα ελέγχονται όλα τα άτομα που φέρουν τσάντες και θεωρούνται ύποπτα για τη μεταφορά πολεμοφοδίων.

Επιτήρηση από αέρος και ειδικές ομάδες

Για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση του κέντρου της Αθήνας, θα χρησιμοποιηθούν τα καινούργια drones της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτά τα ιπτάμενα μέσα θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα τόσο στο επιχειρησιακό κέντρο της ΓΑΔΑ όσο και στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της συγκέντρωσης.

Τα drones θα διαδραματίσουν ρόλο και στους προληπτικούς ελέγχους, καθώς θα προσφέρουν εναέρια εικόνα για ομάδες που ενδέχεται να κριθούν ύποπτες, ιδίως αν τα μέλη τους κινούνται κρατώντας ύποπτα αντικείμενα. Επιπλέον, ομάδες αστυνομικών θα είναι τοποθετημένες σε στρατηγικά σημεία γύρω από την περιοχή των Εξαρχείων, καθώς και κοντά σε ευαίσθητους στόχους, όπως πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στα μέτρα ασφαλείας θα ενταχθούν και ομάδες της ΟΠΚΕ, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες περιπολούν αποκλειστικά σε περιοχές της δυτικής Αττικής, κυρίως γύρω από καταυλισμούς Ρομά. Αυτές οι ειδικά εξοπλισμένες ομάδες θα αξιοποιηθούν τόσο στους προελέγχους όσο και για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στους δρόμους της Αθήνας, εκτός από τους ενστόλους από σχεδόν όλες τις υπηρεσίες, θα βρίσκονται και άνδρες με πολιτικά της Ασφάλειας, με αποστολή την έγκαιρη ενημέρωση για ύποπτες κινήσεις.

Έκτακτα μέτρα και προκλήσεις διαχείρισης

Τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας άρχισαν να εφαρμόζονται ήδη από χθες το βράδυ, Τρίτη, σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας, ενισχύοντας την παρουσία της αστυνομίας σε νευραλγικές περιοχές.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. με γνώση του σχεδίου ασφαλείας εξηγούν ότι η σημερινή συγκέντρωση παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις στη διαχείρισή της, κυρίως λόγω της αναμενόμενης συμμετοχής ανήλικων μαθητών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων, αν χρειαστεί, καθίσταται πιο δύσκολη, καθώς υπάρχει ο φόβος τραυματισμών.

Παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων

Παρά τις προκλήσεις, τα στελέχη των ειδικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένα με την ανάλυση κινδύνου και τη διαχείριση του πληροφοριακού δικτύου δεν έχουν λάβει πληροφορίες που να προκαλούν σοβαρή ανησυχία για το ξέσπασμα πολύ σοβαρών επεισοδίων, παρόμοιων με αυτά που έχουν παρατηρηθεί στη Γαλλία.

Ωστόσο, η κατάσταση που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα δεν περνά απαρατήρητη από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις. Η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε εγρήγορση, προσαρμόζοντας το σχέδιό της στις εκάστοτε συνθήκες για την αποτελεσματική διαχείριση της συγκέντρωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis