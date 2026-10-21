Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 43χρονος που παρέσυρε την ανεξάρτητη βουλευτή Έλεν Χέινς στην Αυστραλία

Ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε την ανεξάρτητη βουλευτή της Αυστραλίας, Έλεν Χέινς. Η βουλευτής νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Ο 43χρονος οδηγός αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, ενώ το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Το περιστατικό στη Γουανγκαράτα

Το απόγευμα της Δευτέρας, η 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής Έλεν Χέινς χτυπήθηκε από ένα SUV στη Γουανγκαράτα. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη. Το περιστατικό συνέβη ενώ η βουλευτής στεκόταν κοντά στο πορτμπαγκάζ του δικού της αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα που την παρέσυρε ήταν ένα Land Cruiser. Η άτυχη βουλευτής διακομίστηκε άμεσα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, όπου και νοσηλεύεται έκτοτε.

Η κατάσταση της βουλευτού Έλεν Χέινς

Η Έλεν Χέινς, γνωστή για την ενεργό δράση της και τη μάχη της κατά της διαφθοράς και της κλιματικής αλλαγής, βρίσκεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση. Η 65χρονη βουλευτής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό της. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, χρειάστηκε να υποστεί ακρωτηριασμό του ενός ποδιού της, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι κατηγορίες κατά του 43χρονου οδηγού

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, Μπρένταν Νιούτζεντ, ηλικίας 43 ετών, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν πολλαπλές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη. Επιπλέον, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εσκεμμένη πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και άσκηση βίας κατά δημόσιου λειτουργού.

Πέραν των κατηγοριών που σχετίζονται με το τροχαίο περιστατικό, ο Μπρένταν Νιούτζεντ κατηγορήθηκε επίσης για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση όλων των παραμέτρων.

Η υπεράσπιση και η νομική διαδικασία

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Μπρένταν Νιούτζεντ, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο 43χρονος πάσχει από εγκάρσια μυελίτιδα. Πρόκειται για μια σπάνια νευρολογική πάθηση, η οποία, σύμφωνα με τον συνήγορο, επηρεάζει την υγεία του. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος λάμβανε θεραπεία για διάσειση, γεγονός που επίσης αναφέρθηκε ως μέρος της κατάστασης της υγείας του.

Ο Μπρένταν Νιούτζεντ δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Ως εκ τούτου, θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου, η οποία έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου του 2027. Η νομική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την επόμενη ακρόαση να αναμένεται σε αρκετούς μήνες.

Το κίνητρο παραμένει άγνωστο

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο πίσω από την επίθεση παραμένει άγνωστο στις αρχές. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν αρνηθεί να προβούν σε οποιαδήποτε εικασία σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στο περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki