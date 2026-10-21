Η χώρα σε απεργιακό κλοιό σήμερα 21/10: Κλειστά σχολεία και δημόσιο, συγκεντρώσεις σε πόλεις

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη (21/10), η χώρα, καθώς εκπαιδευτικοί, νοσοκομειακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν σε απεργίες και στάσεις εργασίας. Οι κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, με συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια. Η απεργία της 21ης Οκτωβρίου επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ αναμένονται αλλαγές και στις μετακινήσεις λόγω των προγραμματισμένων δράσεων.

Εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις: ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Στον χώρο της εκπαίσης, οι κινητοποιήσεις είναι εκτεταμένες. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αιτήματα της ΔΟΕ περιλαμβάνουν την αύξηση των μισθών, την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα, οι καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων, μέσω της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), πραγματοποιούν στάσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. Επιπλέον, έχει καλέσει τις τοπικές ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν από τις 08:00 έως τις 11:00.

Στάση εργασίας στο Δημόσιο

Στο Δημόσιο τομέα, η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας. Η κινητοποίηση αυτή έχει διάρκεια από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας.

Η στάση εργασίας αφορά όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Η συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλη τη χώρα.

Απεργία των νοσοκομειακών γιατρών

Σημαντικές είναι και οι κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας, καθώς η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Η συμμετοχή των νοσοκομειακών γιατρών σε αυτή την απεργία αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Οι διεκδικήσεις της ΟΕΝΓΕ εστιάζουν στην ανάγκη για αυξήσεις στις αποδοχές του ιατρικού προσωπικού, καθώς και στην άμεση υλοποίηση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι γιατροί αναδεικνύουν τις χρόνιες ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εθνικό σύστημα υγείας.

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της Τετάρτης, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα, το κεντρικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι και θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια, συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς και φοιτητές.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση των απεργών και των διαδηλωτών θα λάβει χώρα στις 11:30 το πρωί, στο Άγαλμα Βενιζέλου. Οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούν το επίκεντρο των διεκδικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Συνέχεια κινητοποιήσεων και διαφορετικές διάρκειες

Η κινητοποίηση της Τετάρτης (21/10) έρχεται σε συνέχεια των δράσεων που ξεκίνησαν την Τρίτη (20/10). Την προηγούμενη ημέρα, φοιτητικοί σύλλογοι είχαν οργανώσει συγκέντρωση στο Σύνταγμα, θέτοντας τις δικές τους διεκδικήσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κινητοποιήσεις της Τετάφτης έχουν διαφορετική διάρκεια, ανάλογα με τον κλάδο και τις αποφάσεις που έχουν λάβει οι εκάστοτε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου τομέα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis