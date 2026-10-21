Ο Γιάννης Παπαγεωργίου για την κινητοποίηση των συνταξιούχων: «Φτάνει πια η κοροϊδία»

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι συνταξιούχοι όλης της χώρας, με τον πρόεδρο και ιδρυτή του νεοσύστατου Κόμματος των Συνταξιούχων, Γιάννη Παπαγεωργίου, να χαρακτηρίζει τη σημερινή κινητοποίηση ως «κραυγή απόγνωσης και οργής». Ο κ. Παπαγεωργίου, σε συνέντευξή του στην Αντριάνα Βασιλά, τονίζει ότι το κεντρικό μήνυμα είναι «Φτάνει πια η κοροϊδία», διεκδικώντας αξιοπρεπή διαβίωση για τους συνταξιούχους. Παράλληλα, ασκεί δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική, αναφερόμενος σε αυξήσεις, επιδόματα και το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς.

Η σημασία της κινητοποίησης

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου υπογραμμίζει ότι η σημερινή κινητοποίηση δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα διαμαρτυρία. Τη χαρακτηρίζει ως την «κραυγή απόγνωσης και οργής εκατομμυρίων ανθρώπων που βλέπουν τη ζωή τους να υποτιμάται καθημερινά». Το κεντρικό μήνυμα που επιθυμεί να σταλεί είναι ξεκάθαρο: «Φτάνει πια η κοροϊδία».

Ο πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων δηλώνει ότι οι συνταξιούχοι δεν συμβιβάζονται με τα «ψίχουλα» που τους προσφέρει η κυβέρνηση. Επισημαίνει πως αυτό συμβαίνει την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν πλεονάσματα δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι συνταξιούχοι διεκδικούν το δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή διαβίωση, την οποία, όπως αναφέρει, έχτισαν με δεκαετίες δουλειάς και εισφορών.

Οι «αυξήσεις-κοροϊδία» του 2027

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για αυξήσεις στις συντάξεις το 2027, ο κ. Παπαγεωργίου τις χαρακτηρίζει «αυξήσεις-κοροϊδία». Αναφέρεται σε μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 2,8% για το έτος 2027.

Διευκρινίζει ότι αυτά τα ποσά δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τα έξοδα για τα βασικά φάρμακα. Πολύ περισσότερο, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στα τρόφιμα και την ενέργεια, η οποία «καταπίνει» το εισόδημα των συνταξιούχων. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για μια αύξηση που «εξανεμίζεται πριν καν δοθεί».

Το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θίγει ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι αυτό της «προσωπικής διαφοράς», την οποία αποκαλεί «κόφτη της ντροπής». Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από 506.000 συνταξιούχοι κινδυνεύουν να μην λάβουν το 100% της ήδη πενιχρής αύξησης στην κύρια σύνταξή τους.

Ο λόγος είναι ότι η αναπροσαρμογή υπολογίζεται μόνο στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς, εφόσον αυτή ξεπερνά τα 50 ευρώ. Ο κ. Παπαγεωργίου δηλώνει ότι, ουσιαστικά, η κυβέρνηση «παίρνει με το ένα χέρι αυτό που υποτίθεται ότι δίνει με το άλλο». Ως Κόμμα των Συνταξιούχων, ζητούν την άμεση και πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς και της εισφοράς αλληλεγγύης, χαρακτηρίζοντάς τα άδικα μέτρα που πρέπει να αρθούν.

Το επίδομα των 400 ευρώ: Ένα «επικοινωνιακό πυροτέχνημα»

Αναφορικά με το επίδομα των 400 ευρώ που ανακοινώθηκε για τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων το χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό πυροτέχνημα, γεμάτο αποκλεισμούς». Το συνολικό κόστος του επιδόματος ανέρχεται στα 879 εκατομμύρια ευρώ και θα χορηγηθεί σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ωστόσο, ο κ. Παπαγεωργίου επισημαίνει τον περιορισμό ότι το επίδομα θα δοθεί μόνο σε όσους είναι άνω των 65 ετών. Ως παράδειγμα, αναφέρει έναν συνταξιούχο 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τους υπόλοιπους, αλλά αποκλείεται από τη χορήγηση του επιδόματος.

Τα γενικότερα προβλήματα και οι στόχοι

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου αναφέρεται στα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, όπως η ακρίβεια στα τρόφιμα και την ενέργεια, καθώς και η κατάσταση στη δημόσια Υγεία. Τονίζει ότι οι συνταξιούχοι διεκδικούν το δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή διαβίωση, την οποία έχτισαν με δεκαετίες δουλειάς και εισφορών.

Οι στόχοι του νεοσύστατου Κόμματος των Συνταξιούχων, όπως τους περιγράφει ο ιδρυτής του, επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Περιλαμβάνουν τη διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων στις συντάξεις, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων και τη βελτίωση της κατάστασης στη δημόσια Υγεία, με μήνυμα τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki