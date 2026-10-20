Τα μικρά σούπερ μάρκετ κερδίζουν έδαφος από περίπτερα και ψιλικατζίδικα

Τα μικρά σούπερ μάρκετ, τα οποία αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της οργανωμένης λιανικής, διεκδικούν πλέον με ολοένα μεγαλύτερες αξιώσεις τζίρο που παραδοσιακά κατευθυνόταν στα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα. Η τάση αυτή αποτυπώνεται στα πρόσφατα στοιχεία της NielsenIQ για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2026, τα οποία καταδεικνύουν την ενίσχυση των συγκεκριμένων καταστημάτων.

Η ανάπτυξη των superettes

Οι πωλήσεις των λεγόμενων superettes, δηλαδή των καταστημάτων με επιφάνεια από 100 έως 400 τετραγωνικά μέτρα, σημείωσαν αύξηση της τάξης του 8,8% κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2026. Ο τζίρος τους κατά την περίοδο αυτή προσέγγισε τα 1,9 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των διαφόρων τύπων καταστημάτων, ξεπερνώντας ακόμη και τα υπερμάρκετ, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 8,5%. Τα μεγάλα και τα μικρά σούπερ μάρκετ κινήθηκαν με ρυθμούς 5,5% και 5,6% αντίστοιχα. Τα superettes συγκεντρώνουν πλέον το 14,8% των συνολικών πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου, οι οποίες στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 12,864 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,4%.

Μετατόπιση πωλήσεων από την παραδοσιακή λιανική

Η NielsenIQ επισημαίνει ότι η ενίσχυση των μικρών καταστημάτων υποδηλώνει μια πιθανή μεταφορά πωλήσεων από το παραδοσιακό κανάλι, το οποίο περιλαμβάνει τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα. Αυτή η μετατόπιση αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων στην αγορά.

Ως βασικούς λόγους για αυτή την τάση, η NielsenIQ αναφέρει τις συγκριτικά χαμηλότερες τιμές που προσφέρουν τα superettes, το ευέλικτο ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και την ποικιλία προϊόντων που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της γειτονιάς.

Το οικονομικό διακύβευμα και οι κατηγορίες προϊόντων

Το οικονομικό διακύβευμα που προκύπτει από αυτή την τάση είναι σημαντικό. Σύμφωνα με κλαδική αποτίμηση της ICAP CRIF, η ευρύτερη αγορά της παραδοσιακής μικρής λιανικής, η οποία περιλαμβάνει περίπτερα, ψιλικατζίδικα, ανεξάρτητα μίνι μάρκετ και παντοπωλεία, είχε εκτιμώμενο ετήσιο τζίρο περίπου 5,15 δισ. ευρώ το 2023. Από αυτό το ποσό, περίπου 2,22 δισ. ευρώ αντιστοιχούσαν ειδικά στα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για τζίρο που μπορεί να μεταφερθεί στο σύνολό του στις μεγάλες αλυσίδες. Σημαντικό μέρος των πωλήσεων των παραδοσιακών σημείων αφορά τα καπνικά προϊόντα, ενώ οι επιμέρους κατηγορίες καταστημάτων δεν έχουν απολύτως διακριτά όρια. Υπάρχει, παρόλα αυτά, ένα μεγάλο πεδίο ανταγωνισμού στις μικρές και συχνές αγορές, όπως το νερό, τα αναψυκτικά, τα σνακ, τα γαλακτοκομικά και άλλα είδη καθημερινής ανάγκης.

Η τάση που ξεκίνησε από το 2025

Η συγκεκριμένη τάση είχε αρχίσει να αποτυπώνεται ήδη από το 2025. Τότε, οι πωλήσεις των superettes αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα εμφάνισαν υποχώρηση 2,8% στο συγκεκριμένο καλάθι προϊόντων που παρακολουθεί η NielsenIQ.

Η αντίθετη πορεία των δύο καναλιών ενισχύει την εκτίμηση για μεταφορά καταναλωτικής δαπάνης. Παρόλα αυτά, δεν επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό του μεγέθους αυτής της μεταφοράς.

Δραστήριοι παίκτες στην αγορά

Ένας από τους πλέον δραστήριους παίκτες στην ανάπτυξη μικρών καταστημάτων είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος. Η εταιρεία έχει αναγάγει τη δικαιόχρηση σε βασικό άξονα της στρατηγικής της, επενδύοντας στην επέκταση του δικτύου της με αυτό τον τρόπο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Λαβίδας, έχει παρουσιάσει τη συγκεκριμένη στρατηγική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την πορεία της ΑΒ Βασιλόπουλος στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta