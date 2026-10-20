Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αυτοψίας και τεχνικής αξιολόγησης στο σημείο της συντριβής του μονοκινητήριου αεροσκάφους, το οποίο έπεσε την περασμένη Κυριακή στην Πιερία. Το ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων ολοκλήρωσε την παρουσία του στην περιοχή. Οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχουν σκοτωθεί, γεγονός που έχει προκαλέσει βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία.

Ολοκλήρωση της αυτοψίας και τεχνική αξιολόγηση

Το ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων, το οποίο είναι αρμόδιο για την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η αυτοψία και η τεχνική αξιολόγηση στο σημείο της συντριβής του μονοκινητήριου αεροσκάφους. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Πιερίας, προκαλώντας τον θάνατο των δύο επιβαινόντων.

Οι εμπειρογνώμονες ολοκλήρωσαν την εξέταση του χώρου, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη σύνταξη του σχετικού πορίσματος. Η ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Η παρουσία του κλιμακίου στο σημείο ήταν καθοριστική για την καταγραφή των δεδομένων.

Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία της Πιερίας

Βαρύ είναι το πένθος που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας, και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, μετά τον άδικο χαμό των δύο ανδρών. Η τραγική απώλεια έχει συγκλονίσει τους κατοίκους, οι οποίοι θρηνούν για τους δύο εκλιπόντες.

Το απόγευμα της ημέρας, στη Νέα Έφεσο Πιερίας, αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 41χρονου πιλότου. Ο άτυχος πιλότος αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και τους γονείς του, με την οικογένειά του να βυθίζεται στο πένθος και την οδύνη. Νωρίτερα το πρωί, στην Κατερίνη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς θλίψης τον 58χρονο συνεπιβάτη του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους οικείους του.

Τα επόμενα βήματα της επίσημης έρευνας

Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της τεχνικής αξιολόγησης, αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος. Το πόρισμα αυτό θα κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την επίσημη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διερεύνησης του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την ΕΡΤ, μετά την έκδοση του πορίσματος, προβλέπεται ο διορισμός τεχνικού συμβούλου για την περαιτέρω εξέταση των στοιχείων. Παράλληλα, η οικογένεια των θυμάτων αναμένεται να αιτηθεί τη μεταφορά των συντριμμιών του αεροσκάφους σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο. Αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω των επικείμενων καιρικών συνθηκών, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των υπολειμμάτων του αεροσκάφους για τυχόν μελλοντική εξέταση.

Η περιοχή του δυστυχήματος παραμένει αποκλεισμένη

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, στην Πιερία, παραμένει αποκλεισμένη από τις αρμόδιες αρχές. Ο αποκλεισμός του σημείου βρίσκεται σε ισχύ για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών και η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων χωρίς παρεμβολές. Οι αρχές συνεχίζουν να επιβλέπουν τον χώρο, διατηρώντας την περίμετρο ασφαλείας για την προστασία του σημείου της συντριβής.

Με πληροφορίες από: News.gr