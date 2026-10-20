Ανακαλύψεις για τον Θηριζινόσαυρο: Ο δεινόσαυρος με νύχια ενός μέτρου που ήταν χορτοφάγος

Ο Θηριζινόσαυρος, ένα προϊστορικό πλάσμα που έζησε πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια, παρουσίαζε μια ιδιαίτερη αντίφαση: διέθετε νύχια που μπορούσαν να φτάσουν το ένα μέτρο σε μήκος, δίνοντας την εντύπωση ενός τρομερού θηρευτή. Ωστόσο, οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι επρόκειτο για ένα φυτοφάγο ζώο, με τα τεράστια νύχια του να εξυπηρετούν πιθανότατα διαφορετικούς σκοπούς.

Η σημερινή Μογγολία αποτελούσε, εκείνη την εποχή, το φυσικό περιβάλλον για μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς δεινόσαυρους. Μικρά θηλαστικά έπρεπε να είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αποφύγουν τα γαμψά νύχια του Βελοσιράπτορα, ενώ τα μεγαλύτερα φυτοφάγα ζώα αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο από τα σαγόνια του Ταρμπόσαυρου, ενός συγγενικού είδους του Τυραννόσαυρου Ρεξ. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Θηριζινόσαυρος ξεχώριζε με τα ασυνήθιστα νύχια του.

Η προϊστορική Μογγολία και οι κάτοικοί της

Πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια, η περιοχή που σήμερα γνωρίζουμε ως Μογγολία φιλοξενούσε μια ποικιλία δεινοσαύρων, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ιδιαίτερα επιβλητικοί. Ανάμεσά τους, ο Βελοσιράπτορας με τα γαμψά του νύχια αποτελούσε απειλή για τα μικρά θηλαστικά, ενώ ο Ταρμπόσαυρος, ένας συγγενής του Τυραννόσαυρου Ρεξ, κυριαρχούσε ως θηρευτής των μεγαλύτερων φυτοφάγων ζώων.

Μέσα σε αυτό το προϊστορικό τοπίο, εμφανιζόταν και ο Θηριζινόσαυρος, ένα ζώο που διέθετε νύχια των οποίων το μήκος ξεπερνούσε το ένα μέτρο. Η παρουσία του προσέθετε ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο στην πανίδα της περιοχής, παρά την παράδοξη φύση του σε σχέση με την εμφάνισή του.

Ο Θηριζινόσαυρος: Ένα παράδοξο της εξέλιξης

Οι θηριζινόσαυροι θεωρούνται από τους πιο ασυνήθιστους εκπροσώπους στην εξελικτική πορεία των δεινοσαύρων. Η παλαιοντολόγος Ντάρλα Ζελενίτσκι, από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι στον Καναδά, έχει εξηγήσει ότι αυτοί οι δεινόσαυροι συνδύαζαν χαρακτηριστικά που θυμίζουν καμηλοπάρδαλη, πάντα και βραδύποδα. Συγκεκριμένα, είχαν μικρό κεφάλι, μακρύ λαιμό, ογκώδες σώμα και μεγάλα, αιχμηρά νύχια.

Το παράδοξο της ύπαρξής τους έγκειται στο γεγονός ότι, παρά την τρομακτική τους εμφάνιση, ο Θηριζινόσαυρος ήταν φυτοφάγος. Τα τεράστια, κυρτά νύχια του δεν είχαν σχεδιαστεί για να κατασπαράζουν άλλα ζώα, αλλά πιθανότατα εξυπηρετούσαν πολύ διαφορετικές ανάγκες, γεγονός που έχει απασχολήσει τους επιστήμονες.

Η ανακάλυψη ενός νέου είδους

Η Ντάρλα Ζελενίτσκι συμμετείχε σε μια ομάδα επιστημόνων που περιέγραψε ένα νέο είδος θηριζινόσαυρου από τη Μογγολία. Το είδος αυτό έζησε πριν από περίπου 90 εκατομμύρια χρόνια και ονομάστηκε Duonychus tsogtbaatari. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήταν ότι, σε αντίθεση με τους περισσότερους συγγενείς του που διέθεταν τρία δάχτυλα, είχε μόλις δύο σε κάθε άκρο.

Ένα από τα απολιθωμένα νύχια του Duonychus tsogtbaatari διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση. Εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες για την εγκατάσταση αγωγού το ανακάλυψαν το 2012. Το εύρημα ήταν τόσο καλά διατηρημένο που διατήρησε ακόμη και το περίβλημα κερατίνης, το οποίο συνήθως χάνεται κατά τη διαδικασία της απολίθωσης. Ο Γιοσιτσούγκου Κομπαγιάσι, από το Πανεπιστήμιο του Χοκάιντο, επισήμανε ότι επρόκειτο ουσιαστικά για ένα πραγματικό νύχι, όπως ακριβώς ήταν όταν το ζώο βρισκόταν εν ζωή. Το μήκος του έφτανε περίπου τα 30 εκατοστά, μια εντυπωσιακή διάσταση, αν και πολύ μικρότερη από εκείνη των νυχιών του συγγενικού Therizinosaurus cheloniformis.

Η λειτουργία των γιγάντιων νυχιών

Το μέγεθος των νυχιών του Θηριζινόσαυρου, τα οποία μπορούσαν να φτάσουν περίπου το ένα μέτρο, έχει οδηγήσει τους επιστήμονες σε ερωτήματα σχετικά με την ακριβή λειτουργία τους. Η επικρατέστερη ερμηνεία υποστηρίζει ότι αυτά τα νύχια βοηθούσαν το ζώο να τραβά κλαδιά προς το μέρος του και να χειρίζεται τη βλάστηση, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στην τροφή του.

Παράλληλα, είναι πιθανό τα νύχια να χρησίμευαν και για άμυνα απέναντι σε θηρευτές, ή ακόμα και για επίδειξη. Όπως εξήγησε η παλαιοντολόγος Ντάρλα Ζελενίτσκι, παρότι οι θηριζινόσαυροι ήταν φυτοφάγοι, τα αιχμηρά νύχια τους έμοιαζαν με όπλα που θα περίμενε κανείς να συναντήσει σε έναν σαρκοφάγο δεινόσαυρο. Ωστόσο, το μέγεθος των νυχιών του Therizinosaurus cheloniformis έχει προκαλέσει αμφιβολίες για το κατά πόσο ήταν πραγματικά χρήσιμα στην αναζήτηση τροφής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta