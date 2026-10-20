Δίπλωμα οδήγησης: Ψηφιακές αλλαγές και κλήρωση εξεταστών για διαφάνεια – Πώς θα εκδίδονται οι πινακίδες

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών φέρνει η νέα προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι βασικές τομές περιλαμβάνουν την ψηφιακή καταγραφή των μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, την τυχαία κλήρωση των εξεταστών και την ψηφιακή διεξαγωγή της πρακτικής εξέτασης. Παράλληλα, δημιουργείται ειδική εφαρμογή για κινητά για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με στόχο τη διαφάνεια και την απλούστευση των διαδικασιών.

Οι ψηφιακές αλλαγές στην εκπαίδευση και εξέταση

Το σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών υφίσταται πλέον πλήρη ψηφιοποίηση, αξιοποιώντας την τεχνολογία σε κάθε του στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος οδηγός δεν θα μπορεί να απουσιάζει από τα μαθήματα, καθώς τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική του εξέταση θα ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, οι εξεταστές θα επιλέγονται μέσω κλήρωσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. Για τους ίδιους τους εξεταστές θα υπάρχει ειδική εφαρμογή, ενώ οι ενστάσεις που τυχόν προκύψουν θα καταγράφονται ψηφιακά. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους μια ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, η οποία θα τους βοηθά στην εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η εφαρμογή αυτή θα περιλαμβάνει διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου τους.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες για τους υποψήφιους οδηγούς είναι προσβάσιμες μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες και να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις τους στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα», και στην υποενότητα «Μετακινήσεις».

Εναλλακτικά, η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι δυνατή απευθείας μέσω της πλατφόρμας drivers-vehicles.services.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο των αλλαγών, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας για τους πολίτες.

Η ψηφιοποίηση στην έκδοση πινακίδων

Η ψηφιοποίηση επεκτείνεται και στη διαδικασία έκδοσης και απόκτησης των πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία πλέον θα γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, από την αρχή έως το τέλος. Αυτό περιλαμβάνει και την ψηφιακή διεκπεραίωση της αντικατάστασης πινακίδων σε περιπτώσεις κλοπής, απώλειας ή καταστροφής.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, θα υπάρχει διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτή η διασύνδεση στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων τους.

Σημαντική αύξηση στις ψηφιακές αιτήσεις

Από το 2020 μέχρι σήμερα, μέσω του gov.gr και της πλατφόρμας drivers-vehicles.services.gov.gr, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερά αυξητική τάση στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Ειδικότερα, μόνο κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2026, καταγράφηκαν 1.162.075 αιτήσεις, αριθμός που ξεπέρασε κατά 61,4% το σύνολο των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Αυτή η αύξηση είχε προηγηθεί μιας άλλης σημαντικής ανόδου, της τάξης του 43,4%, το 2025 σε σχέση με το 2024, υποδηλώνοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη και προτίμηση των πολιτών στις ψηφιακές λύσεις.

Αναλυτικά στοιχεία των αιτήσεων

Οι ψηφιακές αιτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καθημερινών συναλλαγών. Ενδεικτικά, έχουν καταγραφεί 965.855 αιτήσεις για την ταξινόμηση οχημάτων, ενώ 473.316 αιτήσεις αφορούν τη μεταβίβαση οχημάτων. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των αιτήσεων για την ανανέωση αδειών οδήγησης, οι οποίες έφτασαν τις 353.550.

Επιπλέον, έχουν υποβληθεί 144.500 αιτήσεις για την έκδοση δελτίων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, 141.329 για την αντικατάσταση αδειών οδήγησης και 88.339 για την έκδοση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας. Όλες αυτές οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται πλέον με λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια, απλοποιώντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit