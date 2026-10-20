Προβλήματα οδηγησιμότητας για τον αναβαθμισμένο κινητήρα της Honda στη Formula 1

Ο αναβαθμισμένος κινητήρας ADUO 2 της Honda, ο οποίος χρησιμοποιείται από την Aston Martin στη Formula 1, απέδωσε μεν καρπούς από πλευράς ισχύος, ωστόσο εμφάνισε ένα σημαντικό μειονέκτημα στην AMR26 των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ. Η ιαπωνική εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις των νέων τεχνικών κανονισμών, με τη μονάδα ισχύος της να υστερεί σε απόδοση και αξιοπιστία. Ο πρόεδρος της HRC, Κότζι Γουατανάμπε, παραδέχεται πλέον ότι τα προβλήματα έχουν βαθύτερες αιτίες, οι οποίες σχετίζονται με την καθυστερημένη επανεκκίνηση του προγράμματος εξέλιξης.

Η επιστροφή της Honda και οι αρχικές προκλήσεις

Η επιστροφή της Honda στη Formula 1, ως αποκλειστικού προμηθευτή κινητήρων της Aston Martin, έχει αποδειχθεί μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Η ιαπωνική εταιρεία δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των νέων τεχνικών κανονισμών, με αποτέλεσμα η μονάδα ισχύος της να παρουσιάζει υστέρηση τόσο σε απόδοση όσο και σε αξιοπιστία.

Ο Κότζι Γουατανάμπε, πρόεδρος της HRC, έχει παραδεχτεί ότι οι αιτίες των προβλημάτων είναι βαθύτερες και ανάγονται στην καθυστερημένη επανεκκίνηση του προγράμματος εξέλιξης της εταιρείας. Αυτή η καθυστέρηση έχει επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα της Honda να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στο υψηλότερο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η αναβάθμιση ADUO 2 και τα νέα προβλήματα

Παρά τις σημαντικές αναβαθμίσεις που παρουσίασαν η Aston Martin και η Honda στα τέλη του καλοκαιριού, μέσω του μηχανισμού ADUO, η AMR26 εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς. Η νέα προδιαγραφή της μονάδας ισχύος, γνωστή ως ADUO 2, βελτίωσε την απόδοση, ωστόσο επανέφερε προβλήματα στην οδηγησιμότητα του κινητήρα.

Η Honda αξιοποίησε τον μηχανισμό ADUO, ο οποίος παρέχει πρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης στους κατασκευαστές κινητήρων που υστερούν σε απόδοση. Στόχος της δεύτερης προδιαγραφής ήταν η μείωση της διαφοράς ισχύος από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, οι αλλαγές που έγιναν στη διαδικασία καύσης επηρέασαν αρνητικά τη συμπεριφορά της μονάδας ισχύος, επιδεινώνοντας την οδηγησιμότητα.

Οι δηλώσεις του προέδρου της HRC

Ο Κότζι Γουατανάμπε παραδέχθηκε ότι η Honda πέτυχε τον στόχο ισχύος που είχε θέσει για τη συγκεκριμένη αναβάθμιση, χωρίς ωστόσο να λύσει όλα τα προβλήματά της. «Όπως έχουν πει και οι οδηγοί, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι απλώς δεν έχουμε αρκετή ισχύ σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας», δήλωσε ο Γουατανάμπε.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της HRC εξήγησε: «Με τη δεύτερη προδιαγραφή, στόχος μας ήταν να μειώσουμε σταδιακά αυτή τη διαφορά αυξάνοντας την απόδοση. Πετύχαμε τον στόχο ισχύος που είχαμε θέσει, αλλά κάναμε επίσης αλλαγές στη διαδικασία καύσης και σε άλλους τομείς. Ως αποτέλεσμα, η οδηγησιμότητα επιδεινώθηκε και επέστρεψε πιο κοντά στα επίπεδα που είχαμε με την πρώτη προδιαγραφή, στα αρχικά της στάδια. Είναι κάτι που μπορούμε να βελτιώσουμε με τον χρόνο, τόσο με αλλαγές στο υλικό όσο και με βελτιώσεις στα συστήματα ελέγχου».

Οι αιτίες της καθυστέρησης στην εξέλιξη

Ο επικεφαλής της HRC αναφέρθηκε και στις αποφάσεις που ακολούθησαν την αρχική αποχώρηση της Honda από τη Formula 1 στο τέλος του 2021. Παρότι η έρευνα δεν σταμάτησε εντελώς, η εταιρεία χρειάστηκε να ανασυγκροτήσει το αγωνιστικό της τμήμα μετά την ανακοίνωση της επιστροφής της το 2023.

«Πιστεύω ότι το αρχικό πρόβλημα ήταν πως ξεκινήσαμε καθυστερημένα την εξέλιξη», τόνισε ο Γουατανάμπε. Εξήγησε ότι με τη δημιουργία της HRC ως εταιρείας αγωνιστικής εξέλιξης, διασφαλίστηκε ότι οι εργασίες που σχετίζονται με τη Formula 1 συνεχίστηκαν, ακόμη και σε επίπεδο βασικής έρευνας. Ωστόσο, η διαδικασία ανασυγκρότησης αποδείχθηκε χρονοβόρα, με σημαντικές συνέπειες για την εξέλιξη της μονάδας ισχύος του 2026.

Μελλοντικές βελτιώσεις και προοπτικές

Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις, ο Κότζι Γουατανάμπε εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Honda μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Οι βελτιώσεις αναμένεται να επιτευχθούν με τον χρόνο, τόσο μέσω αλλαγών στο υλικό των κινητήρων όσο και με αναβαθμίσεις στα συστήματα ελέγχου. Η εταιρεία εργάζεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα οδηγησιμότητας και να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά ισχύος από τους ανταγωνιστές της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta