Νήπιο βρέθηκε μόνο του σε πεζοδρόμιο στην Άρτα – Συνελήφθησαν ο πατέρας και ο παππούς

Ένα νήπιο ηλικίας περίπου 3,5 ετών εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο στην πόλη της Άρτας, το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, για την υπόθεση συνελήφθησαν ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της έκθεσης.

Ο εντοπισμός του νηπίου στην Άρτα

Το νήπιο, ηλικίας περίπου 3,5 ετών, βρέθηκε να περιφέρεται χωρίς καμία επίβλεψη σε πεζοδρόμιο της Άρτας. Ήταν μια διερχόμενη γυναίκα που εντόπισε το μικρό παιδί μόνο του στον δρόμο. Αντιλαμβανόμενη την επικινδυνότητα της κατάστασης, η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας μετέβησαν στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί, διαπίστωσαν ότι το παιδί βρισκόταν πράγματι μόνο του, χωρίς την παρουσία ή την επιτήρηση οποιουδήποτε ενήλικα, επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική πληροφορία.

Η κινητοποίηση των αρχών και οι αναζητήσεις

Μετά τον εντοπισμό του νηπίου, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός των ερευνών ήταν ο εντοπισμός των κηδεμόνων του παιδιού και η διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε μόνο του στον δρόμο, εκτεθειμένο σε κινδύνους.

Οι αναζητήσεις ήταν εντατικές και επικεντρώθηκαν στα σημεία γύρω από το πεζοδρόμιο όπου εντοπίστηκε το παιδί. Η προτεραιότητα των αρχών ήταν η άμεση διασφάλιση της ασφάλειας του νηπίου και η εύρεση των υπευθύνων για την επιτήρησή του, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες.

Ο εντοπισμός του παππού και οι συνθήκες

Κατά τη διάρκεια των συστηματικών αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον παππού του νηπίου. Από την προκαταρκτική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι η προσοχή του παππού είχε αποσπαστεί για κάποιο λόγο.

Αυτή η απόσπαση της προσοχής είχε ως συνέπεια το μικρό παιδί να μείνει χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη από ενήλικα. Ως αποτέλεσμα, το νήπιο βρέθηκε μόνο του να περιφέρεται στον δρόμο, χωρίς καμία προστασία, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών.

Οι συλλήψεις για το αδίκημα της έκθεσης

Μετά τον εντοπισμό του και τη διαπίστωση των συνθηκών που οδήγησαν στην εγκατάλειψη του παιδιού, ο παππούς του νηπίου συνελήφθη. Η σύλληψη έγινε με την κατηγορία της έκθεσης, ένα αδίκημα που αφορά την εγκατάλειψη ανηλίκου σε κίνδυνο, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και την ασφάλειά του.

Λίγο αργότερα, ο πατέρας του νηπίου παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα. Και αυτός συνελήφθη για το ίδιο αδίκημα της έκθεσης, καθώς ως γονέας φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την επιμέλεια και την ασφαλή επιτήρηση του παιδιού του.

Η δικογραφία και η πορεία της υπόθεσης

Για την υπόθεση του νηπίου που βρέθηκε μόνο του στην Άρτα, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Η δικογραφία συντάχθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, το οποίο συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις καταθέσεις που αφορούν το περιστατικό.

Η σχηματισθείσα δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας. Εκεί, θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης και θα αποφασιστούν οι περαιτέρω νομικές ενέργειες και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον πατέρα και τον παππού του νηπίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos