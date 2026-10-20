Καταγγελίες μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών στην Κομισιόν κατά του ΥΠΕΝ

Δύο καταγγελίες κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ). Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται οι περικοπές παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι μηδενικές και αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι ελλείψεις σε αναγκαίες ενεργειακές υποδομές. Ο ΣΥΦΩΕΛ επιδιώκει να αναδειχθούν οι επιπτώσεις αυτών των ζητημάτων στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Οι βασικοί άξονες των καταγγελιών

Οι καταγγελίες του ΣΥΦΩΕΛ στην Κομισιόν εστιάζουν σε συγκεκριμένα προβλήματα που, κατά τον Σύνδεσμο, επηρεάζουν δυσμενώς τους μικρομεσαίους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς. Τα κύρια σημεία των καταγγελιών αφορούν τις εκτεταμένες περικοπές στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, την εμφάνιση μηδενικών και αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις διαπιστωμένες ελλείψεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η συχνότητα και η έκταση των περικοπών στην παραγωγή δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς ως αναπόφευκτη συνέπεια της ενεργειακής μετάβασης. Αντιθέτως, συνδέει αυτές τις πρακτικές με διαχρονικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και στην προσαρμογή της αγοράς στις αυξημένες ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος.

Καθυστερήσεις στις υποδομές και οικονομικές πιέσεις

Στην ανακοίνωση του ΣΥΦΩΕΛ επισημαίνεται πως, ενώ η ανάπτυξη των ΑΠΕ προωθήθηκε ενεργά και προσέλκυσε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός και άλλα αναγκαία μέτρα για την ομαλή ενσωμάτωση της αυξανόμενης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές δεν προχώρησαν με τον απαιτούμενο ρυθμό. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ παραγωγής και υποδομών δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονομικών δυσχερειών για τους παραγωγούς.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που αναδεικνύεται στις καταγγελίες είναι η εμφάνιση μηδενικών και αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΣΥΦΩΕΛ τονίζει ότι ο συνδυασμός αυτών των τιμών με τις αναγκαστικές περικοπές παραγωγής ασκεί σημαντική οικονομική πίεση στους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα και τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους, θέτοντας σε κίνδυνο την πορεία τους στην αγορά.

Οι περικοπές ως επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι οι περικοπές, οι οποίες κατά την ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζονται ως έσχατο και εξαιρετικό μέτρο, έχουν εξελιχθεί σε επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Κατά την ίδια θέση, το κόστος των διαρθρωτικών αδυναμιών του συστήματος μεταφέρεται σε μεγάλο βαθμό στους παραγωγούς ΑΠΕ, αντί να επιμερίζεται ή να αντιμετωπίζεται μέσω της ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών.

Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί ένα ασταθές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρά τις αρχικές ενθαρρυντικές πολιτικές για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Επόμενα βήματα και προσφυγές για αποζημιώσεις

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την εξέταση των καταγγελιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι έχει ήδη υπάρξει απόφαση ή επίσημη διαπίστωση παράβασης σε βάρος της Ελλάδας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να καθορίσει την περαιτέρω πορεία των ζητημάτων που έθεσε ο ΣΥΦΩΕΛ.

Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, ο Σύνδεσμος προετοιμάζει ομαδικές προσφυγές για την διεκδίκηση αποζημιώσεων. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει την πρόθεση των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών παραγωγών να αναζητήσουν δικαίωση και οικονομική ανακούφιση για τις απώλειες που ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί λόγω των συνθηκών της αγοράς και των ελλείψεων υποδομών.

Ειδικό τέλος ΑΠΕ σε δήμους και πολίτες

Στο πλαίσιο των εξελίξεων που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει διατεθεί ένα ειδικό τέλος. Συγκεκριμένα, 39 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στους δήμους, ενώ 15 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τους πολίτες. Αυτά τα ποσά έχουν ως στόχο τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος, προσφέροντας μια οικονομική ελάφρυνση σε νοικοκυριά και τοπικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki