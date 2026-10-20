Θάνατος Μαζωνάκη: Τα sms της γιατρού προς την αναισθησιολόγο για μιδαζολάμη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνοντας στο «κάδρο» την αναισθησιολόγο που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό. Οι Αρχές φαίνεται να ερευνούν πώς προμηθεύτηκε μιδαζολάμη η κατηγορούμενη γιατρός, εστιάζοντας στην εν λόγω αναισθησιολόγο.

Η μιδαζολάμη ήταν η πρώτη κατασταλτική ουσία που χορηγήθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη, και η επικοινωνία μεταξύ των δύο γιατρών αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας.

Η επικοινωνία για τη μιδαζολάμη

Στις 2 Σεπτεμβρίου, επτά ημέρες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης «σβήσει» στο ιατρείο της Καρνεάδου, η κατηγορούμενη γιατρός ήρθε σε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με την αναισθησιολόγο. Στον διάλογο που αποκαλύπτεται, η γιατρός ζητάει από την αναισθησιολόγο μιδαζολάμη.

Το μήνυμα της κατηγορούμενης γιατρού ήταν χαρακτηριστικό: «Καλημέρα, Μ… μου. Να στείλω άνθρωπο, κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη, που δεν έχω καθόλου;».

Τα μηνύματα και η προμήθεια φαρμάκων

Ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέρει πως υπάρχει «μια οικειότητα στην προμήθεια των φαρμάκων, που δείχνει ίσως τον δρόμο που ακολούθησαν τα αναισθητικά και τα αντίδοτα και έφτασαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου».

Από το επίμαχο μήνυμα προκύπτει επιπλέον ότι η μέθη φαίνεται πως αποτελούσε πάγια τακτική της προφυλακισμένης γιατρού. Στην αναισθησιολόγο αναφέρει ότι της τελείωσε η μιδαζολάμη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω καθόλου».

Η συνεργασία της αναισθησιολόγου

Η αναισθησιολόγος, αναφερόμενη στη συνεργασία της με την κατηγορούμενη γιατρό, δήλωσε: «Μου τη σύστησαν συνάδελφοί μου που πήγαιναν στο ιατρείο της. Φαντάζομαι πως συνεργαζόταν και με άλλους, καθώς εμείς δεν είχαμε αποκλειστική συνεργασία, γιατί δεν μπορούσα να πάω κάθε φορά που με καλούσε».

Η ίδια υποστήριξε ότι εργάζεται σε ιδιωτική κλινική, παρέχοντας έτσι ένα πλαίσιο για την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Η συνέχεια της δικαστικής έρευνας

Το πιθανότερο είναι ότι η αναισθησιολόγος θα βρεθεί και πάλι ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η περαιτέρω έρευνα θα επικεντρωθεί στα φιαλίδια της μιδαζολάμης.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός παρτίδας (Lot) των φιαλιδίων αναμένεται να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει την εμπλοκή της, δηλαδή αν τα προμηθεύτηκε από κάποιο ντουλάπι νοσοκομείου ή όχι.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr