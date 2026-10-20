Μεγάλες αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις: εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ για το προσωπικό

Σημαντικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου την τρίτη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εκτεταμένες συγχωνεύσεις μονάδων, περιορισμό λειτουργικών δαπανών και μεγαλύτερη αξιοποίηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, αναμένεται εξοικονόμηση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τα χρήματα αυτά να προορίζονται αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση του στρατιωτικού προσωπικού.

Εξοικονόμηση πόρων και ενίσχυση προσωπικού

Το ετήσιο οικονομικό όφελος από την αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ποσά, όπως δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, το υπουργείο επιδιώκει να τα κατευθύνει προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο στόχος είναι η βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών υπηρεσίας τους, με τον υπουργό να είναι κατηγορηματικός ότι «αυτά τα χρήματα θα επανεπενδυθούν στο προσωπικό μας».

Η εξοικονόμηση συνδέεται άμεσα με τη μείωση του κόστους συντήρησης παλαιών οπλικών συστημάτων, καθώς και με τις αλλαγές στη στελέχωση και τη λειτουργία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση μέσων που απαιτούν μεγάλο αριθμό χειριστών από νεότερα συστήματα, τα οποία έχουν μικρότερες ανάγκες προσωπικού. Στο πλαίσιο των αλλαγών, μπαίνει επίσης όριο 200 ημερών παραμονής στη θάλασσα για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων.

Συγχωνεύσεις μονάδων και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα

Σημαντικό μέρος των ανακοινωθέντων αλλαγών αφορά την κατάργηση και συγχώνευση στρατιωτικών σχηματισμών που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η τρίτη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 56 μονάδες και 126 στρατιωτικές δομές. Οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα, σηματοδοτώντας μια ταχεία υλοποίηση των αποφάσεων.

Ο βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να συγκεντρωθεί το διαθέσιμο προσωπικό σε σχηματισμούς με μεγαλύτερη στελέχωση και καλύτερο εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η ενίσχυση της συνολικής επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας, δημιουργώντας πιο ευέλικτες και ισχυρές μονάδες.

Αξιοποίηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων και drones

Ο Νίκος Δένδιας παρείχε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς η υιοθέτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού. Ενδεικτικά, το ετήσιο κόστος λειτουργίας μιας νέας φρεγάτας FDI, γνωστής και ως Belharra, υπολογίζεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, για μια παλαιότερη φρεγάτα, το αντίστοιχο κόστος φτάνει τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αναδεικνύοντας τη σημαντική διαφορά.

Αντίστοιχα, το σύγχρονο πυραυλικό σύστημα PULS μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά με μόλις δύο χειριστές, ενώ τα παλαιότερα συστήματα απαιτούσαν έξι. Μικρότερες ανάγκες επάνδρωσης παρουσιάζουν και οι αντιαρματικοί πύραυλοι Spike, που απαιτούν δύο χειριστές αντί για τέσσερις. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, δημιουργούνται νέοι σχηματισμοί που θα αξιοποιούν drones, ενσωματώνοντας την τεχνολογία στην άμυνα.

Ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού

Παράλληλα με τις ευρύτερες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμες, προχωρά και η ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού. Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα απόσυρσης 21 παλαιών μονάδων του Στόλου, ένα βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του. Η αντικατάστασή τους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με σύγχρονα πλοία και μη επανδρωμένα μέσα.

Τα νέα αυτά μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν μέρος των αποστολών που σήμερα εκτελούνται από επανδρωμένα πολεμικά σκάφη. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία του Ναυτικού, προσαρμόζοντάς το στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr