Το ΝΒΑ επιστρέφει επίσημα με τρία μεγάλα παιχνίδια

Το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το ΝΒΑ, ανοίγει και πάλι τις πύλες του, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας σεζόν. Η πρεμιέρα περιλαμβάνει τρία μεγάλα παιχνίδια που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του αθλήματος.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε Ντιτρόιτ, Νέα Υόρκη και Σαν Αντόνιο, προσφέροντας από την πρώτη κιόλας ημέρα δυνατές συγκινήσεις και σημαντικά ντεμπούτα.

Αναμέτρηση κορυφής στο Ντιτρόιτ: Πίστονς εναντίον Σέλτικς

Στην πρεμιέρα της σεζόν, οι Πίστονς υποδέχονται στο Ντιτρόιτ τους Μπόστον Σέλτικς, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει πολλά βλέμματα. Πρόκειται για δύο ομάδες που την περσινή σεζόν τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις της Ανατολικής Περιφέρειας, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Οι Πίστονς εξακολουθούν να στηρίζονται στον Κάνινγκχαμ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει και τις περισσότερες προσπάθειες στην επίθεση της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, οι Σέλτικς, παρά την αποχώρηση του Μπράουν που δόθηκε στους Σίξερς, διαθέτουν τους Τζορτζ και τον επιστρέφοντα Τέιτουμ, με στόχο να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση για τον Κάνινγκχαμ να σκοράρει 23+ πόντους προσφέρεται σε 1.61.

Μεγάλο ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη: Νικς εναντίον Σίξερς

Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, όπου οι Νιου Γιορκ Νικς περιμένουν τους Σίξερς. Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Σίξερς.

Οι Σίξερς πραγματοποίησαν σημαντικές κινήσεις, με τη μεγαλύτερη να είναι αναμφισβήτητα η απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς. Επιπλέον, δεν μπορεί να μη σημειωθεί και η προσθήκη του Μπράουν. Οι δύο τους, μαζί με τον Εμπίντ, συνθέτουν μία τρομερή τριάδα, ικανή να οδηγήσει την ομάδα τουλάχιστον στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, οι Νικς, οι οποίοι είναι οι πρωταθλητές, δεν άλλαξαν πολλά στην ομάδα τους. Οι Τάουνς και Μπράνσον παραμένουν οι βασικοί πρωταγωνιστές τους. Η νίκη των Σίξερς με χάντικαπ +5,5 είναι σε απόδοση 1.88.

Επανάληψη τελικού Δύσης στο Σαν Αντόνιο: Σπερς εναντίον Θάντερ

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς φιλοξενούν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε μία αναμέτρηση που θυμίζει τους περσινούς τελικούς της Δύσης. Οι γηπεδούχοι, με τον Γουεμπανιάμα να πρωταγωνιστεί, έχουν και πάλι ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

Πέρσι, οι Σπερς έφτασαν ως τους τελικούς, αλλά δεν κατάφεραν να προβάλουν ιδιαίτερη αντίσταση στους Νικς. Οι Θάντερ παραμένουν σταθερά διεκδικητές, έχοντας χτίσει ένα δεμένο σύνολο με μπροστάρη τον Γκίλτζιους – Αλεξάντερ.

Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στους περσινούς τελικούς της Δύσης και δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι παρόμοιο και φέτος. Το Under 231,5 Πόντοι είναι σε απόδοση 1.91.

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Με πληροφορίες από: Gazzetta