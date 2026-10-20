Σε ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Γλυφάδα, ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη συμβολή της με την οδό Αρτέμιδος, όπου το αυτοκίνητο παρέσυρε τα κάγκελα της εκκλησίας. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η πορεία του οχήματος και το σημείο πρόσκρουσης

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Ο ηλικιωμένος οδηγός, κινούμενος με το όχημά του, έχασε τον έλεγχο για άγνωστους λόγους, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να παρεκκλίνει από την πορεία του στον δρόμο.

Η απώλεια ελέγχου οδήγησε το όχημα να προσκρούσει στα κάγκελα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Το περιστατικό συνέβη συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος, όπου το αυτοκίνητο, αφού παρέσυρε τα κάγκελα του προαυλίου, ακινητοποιήθηκε στην είσοδο της εκκλησίας.

Απεγκλωβισμός του οδηγού και κατάσταση υγείας

Η πρόσκρουση του οχήματος στον περίβολο του ναού ήταν σφοδρή, όπως φάνηκε και από την ενεργοποίηση των αερόσακων του αυτοκινήτου. Παρά την ένταση της σύγκρουσης, ο ηλικιωμένος οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς να έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο, δεδομένης της φύσης του ατυχήματος και της πρόσκρουσης σε σταθερό σημείο.

Ο ιστορικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου

Το αυτοκίνητο κατέλησε στον περίβολο του μικρού «Αγίου Νικολάου», ενός ναού που έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τη Γλυφάδα. Ο συγκεκριμένος ναός αποτελεί έναν από τους παλαιότερους της πόλης, με την ιστορία του να χρονολογείται από το έτος 1877.

Το ιστορικό αυτό παρεκκλήσι δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό κτίριο, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Συνδέεται άρρηκτα με την παλαιότερη θρησκευτική ζωή της Γλυφάδας και διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας, αποτελώντας μέρος της κληρονομιάς της.

Η διερεύνηση των συνθηκών από τις αρχές

Μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον ηλικιωμένο οδηγό στην απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου του.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την εξέταση των δεδομένων, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως το πώς και γιατί το όχημα παρεξέκλινε της πορείας του και προσέκρουσε στον περίβολο του ιστορικού ναού της Γλυφάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta