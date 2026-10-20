Το APPETITE STOP: Ένας σύμμαχος στην υποστήριξη του μεταβολισμού και τον έλεγχο της όρεξης

Ένας νέος σύμμαχος στην προσπάθεια για απώλεια βάρους παρουσιάζεται από την FREEZE VITAMINS. Πρόκειται για το APPETITE STOP, ένα στοματικό σπρέι ταχείας απορρόφησης, το οποίο σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τον έλεγχο της όρεξης και να συμβάλλει στη διαχείριση του σωματικού βάρους. Το προϊόν στοχεύει επίσης στην υποστήριξη του μεταβολισμού και στον περιορισμό των διατροφικών παρορμήσεων.

Η προσέγγιση του APPETITE STOP στον έλεγχο της όρεξης

Η πείνα δεν αποτελεί πάντοτε μία καθαρά βιολογική ανάγκη, καθώς συχνά συνδέεται με νευροενδοκρινικούς μηχανισμούς, καθιερωμένες συνήθειες και διακυμάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης του οργανισμού. Το FREEZE® APPETITE STOP αναπτύχθηκε με στόχο να προσφέρει υποστήριξη στον έλεγχο της όρεξης και να μειώσει τις διατροφικές παρορμήσεις.

Μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου συνδυασμού φυτικών εκχυλισμάτων και μεταβολικών ρυθμιστών, το προϊόν επιδιώκει να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιθυμία για τροφή. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ολιστική διαχείριση των διατροφικών συνηθειών.

Η δύναμη των βασικών συστατικών

Στον πυρήνα της σύνθεσης του APPETITE STOP βρίσκεται το φυτικό εκχύλισμα Gymnema sylvestre. Το συγκεκριμένο συστατικό έχει τεκμηριωμένη δράση στη μείωση της αντίληψης της γλυκιάς γεύσης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη ρύθμιση της γλυκόζης στον οργανισμό. Το Gymnema, με 95% Gymnemic acids, περιέχεται σε ποσότητα 100 mg ανά δόση.

Σε συνεργασία με το Gymnema sylvestre, η σύνθεση περιλαμβάνει επίσης Garcinia cambogia (HCA), εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού (EGCG) και Chromium picolinate. Το Garcinia cambogia, με 95% HCA, προστίθεται σε ποσότητα 30 mg ανά δόση, ενώ το εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού, με 50% EGCG, σε ποσότητα 50 mg. Το Chromium picolinate περιέχεται σε ποσότητα 200 mcg.

Αυτός ο πολυπαραγοντικός συνδυασμός συστατικών συμβάλλει στον έλεγχο της όρεξης και των διατροφικών επιθυμιών (cravings). Επιπλέον, υποστηρίζει τη ρύθμιση του μεταβολισμού, τη διαχείριση του σωματικού βάρους και τη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Η καινοτομία της τεχνολογίας CryoSpray®

Η αποτελεσματικότητα του APPETITE STOP ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma. Αυτή η τεχνολογία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία μικροσωματιδίων που διαθέτουν υψηλή επιφάνεια επαφής, κάτι που επιτρέπει την άμεση στοματική διάλυση των συστατικών.

Η χρήση της τεχνολογίας CryoSpray® οδηγεί σε αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών, εξασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός μπορεί να τα αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά. Η μορφή του oral spray, σε συνδυασμό με την παρουσία phospholipids και postbiotics, ενισχύει περαιτέρω τη διαλυτότητα και τη σταθερότητα του προϊόντος.

Αυτή η ειδική σύνθεση συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της μεταβολικής απόκρισης του οργανισμού, καθιστώντας το APPETITE STOP έναν πιστό βοηθό στην υποστήριξη του μεταβολισμού και τον έλεγχο της όρεξης, προσφέροντας ταχεία και αποτελεσματική δράση.

Αναλυτική δράση των συστατικών για ολοκληρωμένη υποστήριξη

Κάθε συστατικό του FREEZE® APPETITE STOP έχει συγκεκριμένη δράση που συμβάλλει στον συνολικό στόχο. Το Gymnema sylvestre είναι γνωστό για τη συμβολή του στη μείωση της επιθυμίας για γλυκά και στη ρύθμιση των γευστικών υποδοχέων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη ρύθμιση της γλυκόζης.

Το Garcinia cambogia, μέσω του υδροξυκιτρικού οξέος (HCA), υποστηρίζει τον λιπιδικό μεταβολισμό αναστέλλοντας την ATP-citrate lyase, ενώ παράλληλα βοηθά στον έλεγχο της όρεξης. Το εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού (EGCG) ενισχύει τη θερμογένεση, αυξάνοντας την ενεργειακή δαπάνη του οργανισμού.

Το Chromium picolinate συμβάλλει στη βελτίωση της ινσουλινοευαισθησίας και στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης. Τέλος, τα phospholipids ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση των συστατικών, ενώ τα postbiotics υποστηρίζουν το μικροβίωμα και τον μεταβολισμό. Η τεχνολογία CryoSpray® αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση, ολοκληρώνοντας την πολυδιάστατη δράση του προϊόντος.

Με πληροφορίες από: News.gr