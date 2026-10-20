Η γιγαντιαία μηχανή που σκάβει κάτω από τη Νέα Υόρκη: Το έργο των 16 δισ. δολαρίων που αλλάζει τις μετακινήσεις στις ΗΠΑ

Μια γιγαντιαία μηχανή διάνοιξης σηράγγων ξεκίνησε να ανοίγει δύο νέες σιδηροδρομικές σήραγγες στο Νιου Τζέρσεϊ, στο πλαίσιο ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει τις μετακινήσεις προς τη Νέα Υόρκη. Η κατασκευή εντάσσεται σε μια επένδυση 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της σύνδεσης με τη Νέα Υόρκη και στην αναβάθμιση μιας υποδομής που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες καθημερινά.

Ένα φιλόδοξο έργο για τις μετακινήσεις

Το έργο, γνωστό ως Hudson Tunnel Project, αφορά την κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από τον ποταμό Χάντσον. Παράλληλα, περιλαμβάνει την ανακαίνιση της υφιστάμενης σήραγγας, η οποία βρίσκεται σε χρήση από το 1910.

Αυτή η επένδυση των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων φιλοδοξεί να αναβαθμίσει σημαντικά τη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Νιου Τζέρσεϊ και της Νέας Υόρκης, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η έναρξη των εργασιών και η πρώτη φάση

Η πρώτη μηχανή διάνοιξης σηράγγων ξεκίνησε τις εργασίες της στις 9 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης για το φιλόδοξο σχέδιο που συνδέει το Νιου Τζέρσεϊ με τη Νέα Υόρκη.

Η αρχική φάση της μηχανικής εκσκαφής αφορά το έργο Palisades Tunnel Project, το οποίο βρίσκεται στη δυτική πλευρά του ποταμού Χάντσον. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει προϋπολογισμό 466 εκατομμυρίων δολαρίων και περιλαμβάνει την κατασκευή δύο παράλληλων σηράγγων, μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρων η καθεμία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των σηράγγων

Κάθε μία από τις νέες σήραγγες θα έχει διάμετρο περίπου 7,7 μέτρων. Η επένδυση των τοιχωμάτων τους θα πραγματοποιηθεί με προκατασκευασμένα τμήματα σκυροδέματος, εξασφαλίζοντας την αντοχή και την ασφάλεια της κατασκευής.

Οι δύο υπόγειες διαδρομές θα συνδέονται μεταξύ τους με έξι εγκάρσια περάσματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κατασκευαστικής διάταξης του έργου. Έχει επίσης προβλεφθεί η δημιουργία ενός φρεατίου πρόσβασης βάθους περίπου 37 μέτρων, από όπου θα απομακρυνθούν οι μηχανές διάνοιξης μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής τους. Αυτή η φάση αποτελεί το πρώτο συμβόλαιο μηχανοποιημένης διάνοιξης σηράγγων που ανέθεσε η Gateway Development Commission στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος.

Η κρισιμότητα της υφιστάμενης σύνδεσης

Η σημασία του έργου εκτείνεται πέρα από μια απλή κατασκευή, καθώς η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και Νέας Υόρκης αποτελεί έναν από τους πιο επιβαρυμένους συγκοινωνιακούς άξονες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξυπηρετεί καθημερινά εργαζομένους, κατοίκους και επισκέπτες που μετακινούνται μεταξύ των δύο περιοχών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Gateway Development Commission, περίπου 200.000 επιβατικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται κάθε ημέρα σε αυτό το τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, με περισσότερα από 450 δρομολόγια της Amtrak και της NJ TRANSIT. Η υπάρχουσα σήραγγα, η οποία λειτουργεί για περισσότερο από έναν αιώνα, αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ομαλή κυκλοφορία των συρμών. Η παλαιότητά της και ο κίνδυνος διακοπών στη λειτουργία της καθιστούν αναγκαία την αναβάθμισή της, καθώς ένα σοβαρό πρόβλημα θα μπορούσε να επηρεάσει χιλιάδες μετακινήσεις και να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta