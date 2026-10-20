Η ΚΑΕ Ηρακλής και το Giant Heart της Novibet σκόραραν για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το Giant Heart, το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet, συνεργάστηκε με την ΚΑΕ Ηρακλής και τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης. Η δράση είχε ως κεντρικό μήνυμα «Σκοράρουμε για την Πρόληψη. Νικάμε στη Ζωή!» και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ.

Κάθε τρίποντο, στήριξη στο «Άλμα Ζωής»

Στην αναμέτρηση της ΚΑΕ Ηρακλής με τον Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ, που διεξήχθη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Ιβανώφειο, κάθε εύστοχο τρίποντο απέκτησε ξεχωριστή σημασία. Κάθε τέτοιο σουτ, τόσο από τους παίκτες του Ηρακλή όσο και από αυτούς της Καρδίτσας, μεταφραζόταν σε οικονομική ενίσχυση από το Giant Heart της Novibet προς τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης.

Με αυτόν τον τρόπο, η αγωνιστική προσπάθεια των αθλητών στο παρκέ συνέβαλε ουσιαστικά στη στήριξη του έργου του Συλλόγου. Η δράση προσέδωσε στην αθλητική αναμέτρηση ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, συνδέοντας τον αθλητισμό με την ευαισθητοποίηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα υγείας.

Ροζ κύμα στις κερκίδες

Το μήνυμα της πρωτοβουλίας δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά πέρασε και στις κερκίδες του Ιβανωφείου. Οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν τον αγώνα φόρεσαν τα ροζ t-shirts που προσέφερε το Giant Heart, δημιουργώντας ένα μεγάλο και εντυπωσιακό ροζ κύμα.

Με τη συμμετοχή τους, οι φίλαθλοι έγιναν ενεργό μέρος της πρωτοβουλίας και ενίσχυσαν την προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Η εικόνα αυτή υπενθύμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής δράσης.

Η «Κερκίδα Giant Heart - Μία θέση για όλους»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, εγκαινιάστηκε επίσης και στο Ιβανώφειο η «Κερκίδα Giant Heart - Μία θέση για όλους». Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, φιλοξενήθηκαν 15 προσκεκλημένοι του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης.

Το Giant Heart και η ΚΑΕ Ηρακλής προσέφεραν στους φιλοξενούμενους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Novibet, η οποία, χρησιμοποιώντας τις αθλητικές της συνεργασίες, παρέχει δωρεάν εισιτήρια σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και φορείς.

Το εκτεταμένο έργο του Giant Heart της Novibet

Το Giant Heart της Novibet, ως πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, υλοποιεί πρωτοβουλίες από το 2021. Κύριοι στόχοι του είναι η στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 δράσεις, συνεργαζόμενο με πάνω από 20 δήμους και 18 οργανώσεις. Συνολικά, έχει στηρίξει περισσότερους από 10.000 ωφελούμενους, δείχνοντας μια ευρεία και συνεχή προσφορά στην κοινωνία.

Το έργο του Giant Heart περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες, όπως η ανακαίνιση 18 γηπέδων και παιδικών χαρών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προστασία των παιδιών, η ενίσχυση εξοπλισμού αποκατάστασης και η προσφορά γευμάτων. Παράλληλα, προωθεί ενεργά την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή όλων στον αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta