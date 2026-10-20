Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε εκκλησία στη Γλυφάδα: Οδηγός σώος από σφοδρή σύγκρουση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τη μία, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος. Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, που είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να εισέλθει στον περίβολο του ναού, ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει τραυματιστεί, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, όπως αναφέρεται.

Η πορεία του οχήματος και η διάσωση του οδηγού

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός, κινούμενος στην περιοχή της Γλυφάδας, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο, αφού πέρασε στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, «καρφώθηκε» με σφοδρότητα σε έναν από τους τοίχους του ναού. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας ζημιές στο κτίσμα και στο όχημα.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι αερόσακοι του αυτοκινήτου ενεργοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντας την απαραίτητη προστασία στον οδηγό. Χάρη σε αυτή την εξέλιξη, ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να εξέλθει από το όχημα χωρίς να έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα τυχερό, δεδομένης της σοβαρότητας του ατυχήματος.

Ένας ναός με μακρά ιστορία

Το αυτοκίνητο κατέληξε στον περίβολο του μικρού «Αγίου Νικολάου», ο οποίος αποτελεί έναν από τους πλέον παλαιότερους ναούς που βρίσκονται στην περιοχή της Γλυφάδας. Η ιστορία του συγκεκριμένου ναού είναι μακρά, καθώς χρονολογείται από το έτος 1877, γεγονός που τον καθιστά ένα κτίσμα με σημαντική ιστορική και θρησκευτική αξία για την περιοχή.

Αυτό το ιστορικό παρεκκλήσι δεν είναι απλώς ένας χώρος λατρείας, αλλά λειτουργεί και ως ένα αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς για ολόκληρη την πόλη της Γλυφάδας. Η ύπαρξή του συνδέεται άρρηκτα με την παλαιότερη θρησκευτική ζωή της περιοχής, διατηρώντας έτσι μια ξεχωριστή και σημαντική θέση τόσο στην ιστορική όσο και στην πολιτιστική ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας. Η πρόσκρουση αυτή προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίσμα που φέρει τόσο βαθιά ιστορική σημασία.

Με πληροφορίες από: enikos.gr