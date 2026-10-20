Ο Πάνος Μουζουράκης για τον πατέρα Αντώνιο: «Πώς γίνεται να καταδικάζεται στην Αθήνα και στα Γιάννενα να αθωώνεται;»

Ο Πάνος Μουζουράκης εξέφρασε την άποψή του σχετικά με την αθώωση του πατέρα Αντωνίου στην υπόθεση που αφορούσε στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα. Ο τραγουδιστής διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ο ίδιος άνθρωπος να καταδικάζεται για τις ίδιες κατηγορίες στην Αθήνα και να αθωώνεται στα Ιωάννινα. Παράλληλα, σχολίασε τη διαφορά στην προβολή των δικαστικών αποφάσεων από τα μέσα ενημέρωσης, αντιπαραβάλλοντας την έκταση της δημοσιότητας που λαμβάνει μια καταδίκη με εκείνη που συνοδεύει μια αθώωση.

Η τοποθέτηση του Πάνου Μουζουράκη

Μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε στις δικαστικές εξελίξεις. Ο τραγουδιστής έθεσε το ερώτημα για το πώς είναι δυνατόν, για τις ίδιες κατηγορίες, ο ίδιος άνθρωπος να καταδικάζεται στην Αθήνα και να αθωώνεται στα Ιωάννινα.

Επιπλέον, ο κ. Μουζουράκης σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις δικαστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, διερωτήθηκε «πώς γίνεται όταν καταδικάζεται να βουίζουν όλα τα Μέσα, αλλά όταν αθωώνεται να το μαθαίνουν μόνο από τοπικές φυλλάδες της επαρχίας;» Στο story του, τόνισε επίσης ότι «η δικαιοσύνη κρίνεται στις αίθουσες, η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κρίνεται στα πρωτοσέλιδα».

Η αθώωση στα Ιωάννινα

Ο πατέρας Αντώνιος και δύο συγκατηγορούμενοί του, οι οποίοι ήταν παιδαγωγοί και υπεύθυνοι των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα, κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι από το δικαστήριο των Ιωαννίνων. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε έπειτα από δέκα συνεδριάσεις, κατά τις οποίες εξετάστηκαν οι καταγγελίες.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν αφορούσαν σε σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλές. Τα περιστατικά φέρονταν να είχαν σημειωθεί σε βάρος παιδιών που φιλοξενούνταν στις συγκεκριμένες δομές της οργάνωσης.

Οι δηλώσεις μετά την απόφαση των Ιωαννίνων

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου των Ιωαννίνων, ο ιδρυτής της οργάνωσης, πατέρας Αντώνιος, εμφανίστηκε συγκινημένος. Στις δηλώσεις του, έκανε λόγο για δικαίωση του έργου της «Κιβωτού του Κόσμου», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έκβαση της δίκης.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ανέφεραν ότι καμία από τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν δεν τεκμηριώθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τους συνηγόρους, οδήγησε στην ομόφωνη αθώωση των εντολέων τους.

Η καταδίκη στην Αθήνα

Σημειώνεται ότι, στις 19 Φεβρουαρίου, ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας, σε δεύτερο βαθμό. Μαζί του κρίθηκαν ένοχοι και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι δικάστηκαν για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε την ετυμηγορία έπειτα από μια μακρά αποδεικτική διαδικασία. Κατά την εκφώνηση της απόφασης, όλοι οι κατηγορούμενοι απουσίαζαν από το εδώλιο. Με τη συγκεκριμένη απόφαση του Εφετείου, ο ιερέας κρίθηκε ένοχος για περισσότερα αδικήματα από όσα είχε κριθεί πρωτοδίκως.

Το εύρος των δικαστικών υποθέσεων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ετυμηγορία που εκδόθηκε στα Ιωάννινα αφορά αποκλειστικά στη συγκεκριμένη δίκη. Οι καταγγελίες που εξετάστηκαν σε αυτή την υπόθεση σχετίζονταν με περιστατικά τα οποία φέρονταν να είχαν σημειωθεί στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα.

Παράλληλα, άλλες δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την οργάνωση παραμένουν σε εξέλιξη και εξετάζονται αυτοτελώς από τη δικαιοσύνη. Αυτό το γεγονός επισήμανε και ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος στις δηλώσεις του μετά την αθώωσή του στα Ιωάννινα, υπογραμμίζοντας ότι οι νομικές διαδικασίες συνεχίζονται σε διαφορετικά επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki