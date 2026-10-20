Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο εισέβαλε με ορμή στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, προκαλώντας υλικές ζημιές. Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί χωρίς να τραυματιστεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Η απώλεια ελέγχου και η πορεία προς τον ναό

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος, σε ένα σημείο στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία, ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος για άγνωστους λόγους, με αποτέλεσμα την εκτροπή του από την πορεία του.

Το όχημα, αφού έχασε τον έλεγχο, κατευθύνθηκε με μεγάλη ορμή προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Η πορεία του αυτοκινήτου ήταν ανεξέλεγκτη, με αποτέλεσμα να εισβάλει στον προαύλιο χώρο της μικρής εκκλησίας, δημιουργώντας μια εικόνα που προκάλεσε έκπληξη στους αυτόπτες μάρτυρες.

Η σφοδρή πρόσκρουση και οι υλικές ζημιές

Η πρόσκρουση του αυτοκινήτου ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Το όχημα παρέσυρε τα κάγκελα που βρίσκονταν στον περίβολο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, δείχνοντας την ένταση της σύγκρουσης. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τοίχο του ναού, ακινητοποιούμενο τελικά στην είσοδο του ιερού ναού.

Η εικόνα του οχήματος μέσα στον προαύλιο χώρο του ναού, με τα παρασυρμένα κάγκελα και τις ζημιές στον τοίχο, μαρτυρούσε τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο κατέληξε στον περίβολο του μικρού «Αγίου Νικολάου» υποδηλώνει μια ασυνήθιστη και επικίνδυνη εξέλιξη της πορείας του.

Ο οδηγός σώος χάρη στους αερόσακους

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την εικόνα του ατυχήματος, ο ηλικιωμένος οδηγός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός. Οι αερόσακοι του αυτοκινήτου ενεργοποιήθηκαν άμεσα μετά τη σύγκρουση, προσφέροντας την απαραίτητη προστασία και συμβάλλοντας στην ασφάλεια του επιβάτη.

Χάρη στην άμεση ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα χωρίς να έχει υποστεί κανέναν τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη δεδομένων των συνθηκών του συμβάντος.

Ο ιστορικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου

Το τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στον Ιερό Ναού του Αγίου Νικολάου, ένα παρεκκλήσι με σημαντική ιστορική αξία για την περιοχή της Γλυφάδας. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους ναούς της Γλυφάδας, του οποίου η ιστορία χρονολογείται από το έτος 1877.

Το ιστορικό αυτό παρεκκλήσι αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και την πόλη γενικότερα. Συνδέεται άρρηκτα με την παλαιότερη θρησκευτική ζωή της περιοχής, διατηρώντας μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Γλυφάδας. Η πρόσκρουση του οχήματος προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίριο με βαθιές ρίζες στην ιστορία της περιοχής.

Η διερεύνηση των αιτιών από τις αρμόδιες αρχές

Μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή διερεύνηση για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος. Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στόχος της διερεύνησης είναι να εξακριβωθούν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το συμβάν, προκειμένου να κατανοηθεί πώς ένα αυτοκίνητο κατέληξε να εισβάλει στον προαύλιο χώρο και την είσοδο ενός ιστορικού ναού, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos