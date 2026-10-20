Η Παρασκευή Τυχεροπούλου αθωώθηκε ομόφωνα από το πειθαρχικό της ΑΑΔΕ για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ομόφωνα αθώα για το σύνολο των πειθαρχικών παραπτωμάτων που της αποδίδονταν μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κήρυξε την Παρασκευή Τυχεροπούλου το πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή μέσω δήλωσης του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Αντώνη Βαγιάνου, ο οποίος χαρακτήρισε τη δίωξη εκδικητική. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμη δικαίωση για την κ. Τυχεροπούλου, η οποία είχε υποστεί πειθαρχική δίωξη όταν υπηρετούσε ως διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού.

Η ομόφωνη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου

Το πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ, υπό την προεδρία Αντεισαγγελέα Εφετών, έκανε ομόφωνα δεκτή την αίτηση αναθεώρησης της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Με την υπ’ αριθ. 131/08.10.2026 απόφασή του, το Συμβούλιο εξαφάνισε την προηγούμενη πειθαρχική απόφαση που είχε εκδοθεί από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη. Η κ. Τυχεροπούλου κηρύχθηκε αθώα για το σύνολο των αποδιδόμενων παραπτωμάτων, επιβεβαιώνοντας έτσι την απουσία πειθαρχικών ευθυνών.

Η απόφαση αυτή του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ έρχεται να δικαιώσει πλήρως την κ. Τυχεροπούλου, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο πειθαρχικών διαδικασιών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Αντώνης Βαγιάνος, τόνισε πως η ομόφωνη απαλλαγή της αποτελεί μια ουσιαστική δικαίωση, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετώπισαν την παράδοση ελεγκτικών ευρημάτων σε αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Το ιστορικό της πειθαρχικής δίωξης

Η υπόθεση ξεκίνησε με την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπηρετούσε ως διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίωξη αυτή κινήθηκε από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη. Σύμφωνα με τη δήλωση του δικηγόρου της, η δίωξη συνδέθηκε με την παράδοση έκθεσης ελέγχου στον αναπληρωτή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η εν λόγω έκθεση ελέγχου αφορούσε πλημμέλειες που είχαν διαπιστωθεί στους ελέγχους ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη. Για την ενέργειά της αυτή, δηλαδή την παράδοση των ελεγκτικών ευρημάτων σε αρμόδια ελεγκτική αρχή, στην κ. Τυχεροπούλου είχαν αποδοθεί συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα.

Οι κατηγορίες και η επιβληθείσα ποινή

Στην Παρασκευή Τυχεροπούλου είχαν αποδοθεί δύο βασικά πειθαρχικά παραπτώματα: η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας και η ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά. Ο κ. Βαγιάνος υποστήριξε ότι η δίωξη ήταν εκδικητική, καθώς οι διοικήσεις του Οργανισμού επέλεξαν να αντιμετωπίσουν με πειθαρχικές διαδικασίες την παράδοση ελεγκτικών ευρημάτων σε μια αρμόδια ελεγκτική αρχή, αντί να διερευνήσουν τις πλημμέλειες που αναφέρονταν στην έκθεση.

Μετά την άσκηση της δίωξης, στην κ. Τυχεροπούλου επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Η ποινή αυτή, η οποία περιλάμβανε στέρηση μισθού, επιβλήθηκε από τον επόμενο πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Σαλάτα. Αυτή η τιμωρία της υπαλλήλου, όπως αναφέρει ο δικηγόρος της, ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αντέδρασαν στην αποκάλυψη των ελεγκτικών ευρημάτων.

Δικαστική δικαίωση και μη εφαρμογή της απόφασης

Η ομόφωνη απαλλαγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ έρχεται να προστεθεί σε μια προηγούμενη δικαστική απόφαση που την είχε δικαιώσει. Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθ. 411/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχε κρίνει παράνομη, καταχρηστική και εκδικητική την απομάκρυνσή της από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Το δικαστήριο είχε διατάξει την επανατοποθέτησή της στην εν λόγω θέση.

Ωστόσο, ο κ. Βαγιάνος υποστηρίζει ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο, εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της υπηρεσιακής απομάκρυνσής της, διατηρώντας σε ισχύ τα παράνομα αντίποινα που επέβαλαν οι ερευνώμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αίτημα για πλήρη υπηρεσιακή αποκατάσταση

Στη δήλωσή του, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος, ζητά την πλήρη υπηρεσιακή αποκατάστασή της. Τονίζει ότι αυτή η αποκατάσταση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην εξάλειψη της πειθαρχικής ποινής, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και την επανατοποθέτησή της στη θέση από την οποία απομακρύνθηκε παράνομα. Ο κ. Βαγιάνος επιμένει ότι η μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, συνεχίζει να προκαλεί αδικία στην κ. Τυχεροπούλου.

Η απαλλαγή της από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με την προηγούμενη δικαστική απόφαση, ενισχύει το αίτημα για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση της κ. Τυχεροπούλου σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής της θέσης, όπως αναφέρει ο δικηγόρος της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki