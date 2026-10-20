Συναγερμός στο Χαϊδάρι για ύποπτο αντικείμενο που μοιάζει με χειροβομβίδα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου 2026, στο Χαϊδάρι, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου. Το αντικείμενο αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσομοιάζει σε χειροβομβίδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η εύρεση έγινε σε πάρκο της περιοχής, επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού.

Ο εντοπισμός και ο συναγερμός

Το πρωί της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου 2026, οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό στην περιοχή του Χαϊδαρίου, έπειτα από την αναφορά για την ύπαρξη ενός ύποπτου αντικειμένου. Η κλήση που δέχθηκε η Αστυνομία ανέφερε ότι το αντικείμενο φέρεται να μοιάζει με χειροβομβίδα, γεγονός που οδήγησε σε άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο εντοπισμός του αντικειμένου προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, με σκοπό την εξακρίβωση της φύσης του και την αντιμετώπιση οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου. Η είδηση μεταδόθηκε άμεσα, δημιουργώντας μια κατάσταση εγρήγορσης στην τοπική κοινωνία.

Το ύποπτο αντικείμενο και η τοποθεσία

Το ύποπτο αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται ως παρόμοιο με χειροβομβίδα, βρέθηκε σε ένα πάρκο που βρίσκεται επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού στο Χαϊδάρι. Η συγκεκριμένη τοποθεσία, ως χώρος δημόσιας πρόσβασης, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και άμεση παρέμβαση σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Οι πληροφορίες που δόθηκαν στις αρχές ήταν σαφείς ως προς την ομοιότητα του αντικειμένου με εκρηκτικό μηχανισμό, αν και η τελική διαπίστωση θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ακριβής θέση του εντοπισμού στο πάρκο έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Η κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την ενημέρωση για τον εντοπισμό του ύποπτου αντικειμένου, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες αρχές. Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο, λαμβάνοντας τα πρώτα μέτρα ασφαλείας και αποκλεισμού της περιοχής γύρω από το πάρκο.

Για την περαιτέρω διερεύνηση και τον έλεγχο του αντικειμένου, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ειδικών. Έτσι, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας κινητοποιήθηκε και μεταβαίνει στο Χαϊδάρι.

Οι ενέργειες του ΤΕΕΜ

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έχει ως αποστολή να προσεγγίσει το σημείο του εντοπισμού και να πραγματοποιήσει εξειδικευμένο έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί η φύση του αντικειμένου και εάν πράγματι πρόκειται για χειροβομβίδα ή άλλο εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση του αντικειμένου, είτε πρόκειται για εξουδετέρωση είτε για απομάκρυνση, εφόσον κριθεί επικίνδυνο. Η παρουσία τους διασφαλίζει ότι θα εφαρμοστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Αναμονή για περαιτέρω διαπιστώσεις

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο στο πάρκο. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα του ελέγχου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να προβούν σε περαιτέρω ανακοινώσεις.

Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη. Το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγει την προσέγγιση στο σημείο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos