Η ΕΛ.ΑΣ. σε επιφυλακή για τις κινητοποιήσεις σε Αθήνα: «Προετοιμαζόμαστε ακόμη και για το χειρότερο»

Σε αυξημένη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, περιγράφοντας τον εκτεταμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Στόχος είναι η ασφαλής διεξαγωγή των συγκεντρώσεων, με την αστυνομία να προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Εκτεταμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός

Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους και αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία όπου εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Εμείς κάθε φορά, σε κάθε τέτοιου είδους συγκέντρωση, προετοιμαζόμαστε, ακόμη και για το χειρότερο», αναφερόμενη στο ενδεχόμενο ομάδες να επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι στόχος των μέτρων είναι η ασφαλής διεξαγωγή των συγκεντρώσεων. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί να κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή από τέτοιες ενέργειες.

Προστασία διαδηλωτών και αποτροπή επεισοδίων

Βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επεσήμανε η κ. Δημογλίδου, είναι η προστασία των διαδηλωτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι αναμένεται να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Η κ. Δημογλίδου στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία μικρών ηλικιών στην αυριανή κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την αποτροπή τυχόν επεισοδίων.

Κινητοποιήσεις και παρουσία φοιτητών

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί από σήμερα το απόγευμα. Για αύριο, οι διαδηλωτές έχουν δώσει ραντεβού στις 12:00 στα Προπύλαια, με την πορεία να αναμένεται να κινηθεί στη συνέχεια προς το Σύνταγμα.

Οι φοιτητές σχεδιάζουν να στήσουν ξανά σκηνές στο Σύνταγμα, μια ενέργεια που είχαν πραγματοποιήσει και στην προηγούμενη κινητοποίηση τους για τη φοιτητική στέγη. Η Κωνσταντία Δημογλίδου υπενθύμισε ότι και την προηγούμενη φορά οι σκηνές παρέμειναν μέχρι το επόμενο πρωί και απομακρύνθηκαν σταδιακά.

Στην αυριανή κινητοποίηση, εκτός από φοιτητές, αναμένεται να συμμετάσχουν και μαθητές, καθώς και εκπαιδευτικοί.

Προληπτικοί έλεγχοι για την ασφάλεια

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνομίας περιλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους των πολιτών προτού προσεγγίσουν τον χώρο της συγκέντρωσης. Η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι αυτή η πρακτική εφαρμόζεται και σε άλλες μεγάλες κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη πρακτική έχει αποδώσει, καθώς μπορεί να εμποδίσει άτομα που μεταφέρουν επικίνδυνα αντικείμενα να βρεθούν ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr