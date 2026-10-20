Έντονες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και ανησυχία για τη Λιβύη

Οι μαζικές αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αποτελούν πλέον τον υπ' αριθμόν ένα πονοκέφαλο για τα υπουργεία Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τα τελευταία 24ωρα, παρατηρείται μια μετατόπιση των ροών από τη Γαύδο προς τις ακτές της ανατολικής Κρήτης, με επίκεντρο την περιοχή της Ιεράπετρας. Οι ελληνικές αρχές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την αδυναμία ανάσχεσης των πλοιαρίων που ξεκινούν από τη Λιβύη, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στις λιβυκές ακτές.

Οι μετατοπίσεις των ροών και οι μαζικές αφίξεις

Τις τελευταίες ημέρες, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μετατοπιστεί σημαντικά, με τις αφίξεις να επικεντρώνονται πλέον στις ακτές της ανατολικής Κρήτης και ειδικότερα στην Ιεράπετρα, αντί για τη Γαύδο. Αυτή η αλλαγή στην πορεία των πλοιαρίων έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τις αρμόδιες αρχές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από τρεις ημέρες έφτασαν στην περιοχή της Ιεράπετρας περίπου 1.000 μετανάστες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς μόλις χθες εντοπίστηκαν 103 μετανάστες στην περιοχή «Μύρτος» της Ιεράπετρας, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν όλοι άντρες. Σε ένα άλλο περιστατικό, επίσης χθες, 23 μετανάστες, και πάλι όλοι άντρες, εντοπίστηκαν στην παραλία «Κριγοι», δίπλα από τον Πλατιά του Δήμου Φαιστού, οι οποίοι στη συνέχεια αναχώρησαν οδικώς.

Η Λιβύη ως ορμητήριο των διακινητών

Ο «δρόμος» που έχουν ανοίξει τα δουλεμπορικά δίκτυα με έδρα τη Λιβύη έχει διευρυνθεί ανησυχητικά, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ελληνικές αρχές. Τα αρμόδια στελέχη τονίζουν ότι η δυνατότητα ανάσχεσης των ροών είναι περιορισμένη. Όπως επισημαίνουν, το κύριο ζήτημα είναι να μην ξεκινούν οι βάρκες από τη Λιβύη, καθώς εάν το κάνουν, είναι σχεδόν αδύνατο να μην καταφτάσουν στον προορισμό τους.

Το Τομπρούκ έχει αναδειχθεί εδώ και καιρό ως η μεγαλύτερη «βάση» των δουλεμπόρων. Εκεί έχει στηθεί μια ολόκληρη «βιομηχανία» διακίνησης μεταναστών, με τζίρους που φτάνουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, υπάρχουν άτυπα «εργοστάσια» που παράγουν βάρκες, σωσίβια και μηχανές, υποστηρίζοντας την εκτεταμένη αυτή δραστηριότητα.

Η αδυναμία ανάσχεσης και οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Οι αρμόδιες πηγές εμφανίζονται απαισιόδοξες για την εξέλιξη της κατάστασης, εκτιμώντας ότι μόνο οι καιρικές συνθήκες θα μπορέσουν να ανακόψουν τις ροές το επόμενο διάστημα. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για συγκέντρωση περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων σε περιοχές όπως το Τομπρούκ, η Βεγγάζη και γενικότερα στις ακτές της Λιβύης.

Αν και αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι μετανάστες θα επιδιώξουν να φτάσουν στην Ελλάδα, η χώρα μας παραμένει ψηλά στις λίστες των προορισμών που προτείνουν οι δουλέμποροι. Οι μετανάστες που μετακινούνται είναι κυρίως άντρες από την Αφρική, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι περίπου το 80% των εισερχομένων είναι άντρες.

Προκλήσεις στην Κρήτη και οι ενέργειες των αρχών

Οι έκτακτες συνθήκες που επικρατούν πλέον στην Ιεράπετρα αναγκάζουν τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν άμεσα τρόπους για τη φιλοξενία των μεταναστών. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι υπηρεσίες εξετάζουν τη δυνατότητα να στήσουν σκηνές ακόμα και σε μεγάλα πάρκινγκ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες.

Οι δυσκολίες εντείνονται από την παρουσία ανήλικων μεταξύ των αφιχθέντων, οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος καταβάλλουν προσπάθειες να λαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συνεντεύξεις από τους εισερχόμενους, με σκοπό την παρακολούθηση των κινήσεων των διακινητών και την καταγραφή των δικτύων τους. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τις ελληνικές αρχές είναι η εκτόξευση των ροών που καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα, η οποία είναι άνευ προηγουμένου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis