Διαρροή φυσικού αερίου στα Εξάρχεια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Διαρροή φυσικού αερίου εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, 20 Οκτωβρίου 2026, σε σπίτι στην περιοχή των Εξαρχείων. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Δοξαπατρή, ωστόσο η κατάσταση έχει πλέον ομαλοποιηθεί και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Προσωρινή διακοπή στην οδό Δοξαπατρή

Η διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε από οικία στα Εξάρχεια, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρχών. Για λόγους ασφαλείας, εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δοξαπατρή. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε από το ύψος της οδού Αποκαύκων.

Οι οδηγοί που κινούνταν στην περιοχή κλήθηκαν να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρχών που βρίσκονταν στο σημείο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του περιστατικού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Η διακοπή της κυκλοφορίας διήρκεσε για λίγη ώρα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην αποκατάσταση της βλάβης. Μετά την αντιμετώπιση της διαρροής φυσικού αερίου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθησαν.

Πλέον, η κίνηση των οχημάτων στην οδό Δοξαπατρή έχει αποκατασταθεί πλήρως, επιστρέφοντας στους κανονικούς της ρυθμούς, χωρίς περαιτέρω προβλήματα για τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής.

Με πληροφορίες από: newsit.gr