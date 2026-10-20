Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας την Τρίτη: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κεντρικές λεωφόρους

Με ιδιαίτερες δυσκολίες ξεκίνησαν οι πρωινές μετακινήσεις στην Αθήνα την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, καθώς η κίνηση των οχημάτων παρουσιάζει σημαντική επιβάρυνση σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένο μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας, με τις καθυστερήσεις να είναι αυξημένες σε βασικές αρτηρίες όπως ο Κηφισός, η Αττική Οδός και οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων.

«Στο κόκκινο» ο Κηφισός

Η κίνηση στον Κηφισό ήταν ιδιαίτερα αυξημένη το πρωί της Τρίτης, χαρακτηριζόμενη ως «για γερά νεύρα». Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη λεωφόρο εντοπίστηκε λόγω ενός ακινητοποιημένου φορτηγού, το οποίο υπέστη μηχανική βλάβη στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Αυτό το περιστατικό δυσχέρανε σημαντικά την κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφηκαν στον Κηφισό, κυρίως στο τμήμα που εκτείνεται από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αυτό το κομμάτι του οδικού άξονα, τα οχήματα κινούνταν με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Προβλήματα σε κεντρικές λεωφόρους

Πέρα από τον Κηφισό, προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρήθηκαν και σε άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας. Η Λεωφόρος Αθηνών παρουσίασε δυσκολίες, ιδιαίτερα στο τμήμα που συνδέει το Χαϊδάρι με τον Σκαραμαγκά, όπου η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη για τους οδηγούς.

Αυξημένη κίνηση καταγράφηκε επίσης στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οποίες παρουσίασαν παρόμοια εικόνα με μποτιλιάρισμα. Επιπλέον, καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στη Λεωφόρο Καρέα, στην κατεύθυνση από την Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, προσθέτοντας στην ταλαιπωρία των μετακινούμενων.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η Αττική Οδός δεν ξέφυγε από το γενικότερο κλίμα των καθυστερήσεων, καθώς και εκεί η κίνηση ήταν αυξημένη. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί χρειάστηκαν σημαντικά περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους.

Οι καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο έφτασαν τα 15’ με 20’ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις, άνω των 45 λεπτών, καταγράφηκαν στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Προς την Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμάνθηκαν από 10’ έως 15’ από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην Περιφερειακή Υμηττού, οι καθυστερήσεις ήταν 15’ με 20’ από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Κηφισίας. Τέλος, καθυστερήσεις 5’ με 10’ σημειώθηκαν και στις εξόδους για Λαμία.

Δυσκολίες σε δρόμους της περιφέρειας

Προβλήματα στην κυκλοφορία δεν περιορίστηκαν μόνο στους κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά επεκτάθηκαν και σε δρόμους της ευρύτερης περιοχής. Καθυστερήσεις σημειώθηκαν στον οδικό άξονα που συνδέει το Ζεφύρι και τη Λυκόβρυση με το Μαρούσι, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Επιπλέον, προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφηκαν σε δρόμους που βρίσκονται γύρω από τις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και του Χαλανδρίου. Συνολικά, οι πρωινές μετακινήσεις στην Αθήνα την Τρίτη χαρακτηρίστηκαν από εκτεταμένο μποτιλιάρισμα και αυξημένη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis