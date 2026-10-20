Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για επίθεση σε 12χρονο στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός»

Στην ταυτοποίηση τριών ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης, σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ένας 12χρονος το απόγευμα του Σαββάτου (17/10) στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός». Οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι είναι συνομήλικοι του θύματος, κατηγορούνται για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Νέα Ευκαρπία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων

Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τις ενέργειές της για την ταυτοποίηση των τριών ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση. Πρόκειται για τρεις συνομήλικους του 12χρονου θύματος, οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά από έρευνες. Η διαδικασία της ταυτοποίησης αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς επιτρέπει την επίσημη καταγραφή των στοιχείων των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βάρος των τριών ανηλίκων θα σχηματιστεί δικογραφία. Η δικογραφία αυτή αφορά το αδίκημα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νομικής διαδικασίας για την διερεύνηση και αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το χρονικό της επίθεσης στο γήπεδο

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 17 Οκτωβρίου, εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου «Άλκης Καμπανός». Το γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, έναν χώρο που συχνά αποτελεί σημείο συνάντησης για νέους και παιδιά. Ο 12χρονος βρισκόταν στο γήπεδο μαζί με έναν φίλο του, όταν εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του 12χρονου στις αρχές, η επίθεση ξεκίνησε αρχικά με λεκτική μορφή. Πέντε παιδιά πλησίασαν τον 12χρονο και τον φίλο του, απευθύνοντας τους αρχικά λεκτικές επιθέσεις. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα από τη λεκτική αντιπαράθεση σε σωματική βία, με απρόβλεπτες συνέπειες για το θύμα.

Η σωματική βία και η νοσηλεία του 12χρονου

Μετά την αρχική λεκτική επίθεση, η ομάδα των παιδιών προχώρησε σε σωματική βία εναντίον του 12χρονου. Συγκεκριμένα, το παιδί δέχθηκε χτυπήματα με μπουνιές και κλοτσιές. Η βία ήταν τέτοια που, σύμφωνα με την καταγγελία, τον έριξαν μάλιστα στα κάγκελα του γηπέδου. Αυτή η πράξη υποδηλώνει την ένταση της επίθεσης και την επικινδυνότητά της για την σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου.

Λόγω των τραυματισμών που υπέστη, ο 12χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Εισήχθη στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Ευτυχώς, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο, γεγονός που ανακουφίζει τους οικείους του και την κοινή γνώμη.

Τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης

Αν και η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με το voria.gr, το οποίο αναφέρεται στις πηγές, η επίθεση πυροδοτήθηκε από ζητήματα που αφορούσαν προσωπικές διαφωνίες μεταξύ των ανηλίκων. Αυτό το στοιχείο προσδίδει μια διάσταση στο περιστατικό, εξηγώντας ενδεχομένως την ένταση της αντιπαράθεσης.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος των τριών ανηλίκων για σωματική βλάβη θα αποτελέσει το βασικό έγγραφο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Η διαδικασία αυτή θα προσπαθήσει να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών συνθηκών και των κινήτρων που οδήγησαν στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki