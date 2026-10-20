Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα: Διάσωση εγκλωβισμένου άνδρα από την Πυροσβεστική

Αργά τη νύχτα, πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικία που βρίσκεται στην περιοχή Θεριανού, εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων. Η φωτιά έλαβε διαστάσεις, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας τρία οχήματα για την κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ εντόπισαν και απεγκλωβισαν έναν άνδρα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε αργά τις νυχτερινές ώρες, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών στην περιοχή Θεριανού του Δήμου Πατρέων. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για φωτιά σε σπίτι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η άμεση ανταπόκριση ήταν επιβεβλημένη, καθώς η φωτιά είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες εντός της κατοικίας.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έφτασαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα, στελεχωμένα από έξι άνδρες της Πυροσβεστικής. Η ομάδα αυτή ανέλαβε την επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την ασφάλεια τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν τις ενέργειές τους, αντιμετωπίζοντας τις φλόγες και τον πυκνό καπνό που είχε καλύψει το σπίτι.

Ο εντοπισμός και ο απεγκλωβισμός του άνδρα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και έρευνας εντός της φλεγόμενης κατοικίας, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν επισταμένες έρευνες. Εισήλθαν στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου και εντόπισαν έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Ο άνδρας είχε εγκλωβιστεί λόγω της φωτιάς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετακινηθεί από μόνος του και να χρειάζεται άμεση βοήθεια για την απομάκρυνσή του από τον κίνδυνο.

Οι πυροσβέστες, με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα. Τον οδήγησαν με ασφάλεια εκτός του σπιτιού, στην αυλή της κατοικίας, μακριά από τις φλόγες και τον καπνό. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εγκλωβισμένου ατόμου χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φροντίδα από το ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό του από τους πυροσβέστες, ο άνδρας παραδόθηκε στις υγειονομικές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες είχαν επίσης σπεύσει στο σημείο της πυρκαγιάς. Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέλαβε τη φροντίδα του διασωθέντος. Οι διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, αξιολογώντας την κατάσταση της υγείας του μετά την έκθεσή του στις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Η άμεση ιατρική παρέμβαση ήταν κρίσιμη για την περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης του άνδρα. Η συνεργασία μεταξύ των πυροσβεστικών και των ιατρικών δυνάμεων λειτούργησε άψογα, εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του περιστατικού και την παροχή της αναγκαίας φροντίδας στον διασωθέντα.

Το χρονικό και η τοποθεσία του συμβάντος

Το περιστατικό της πυρκαγιάς σημειώθηκε αργά τη νύχτα, σε μια ώρα που οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονται σε ανάπαυση. Η εκδήλωση της φωτιάς τις νυχτερινές ώρες καθιστά συχνά τις επιχειρήσεις διάσωσης πιο απαιτητικές, λόγω της περιορισμένης ορατότητας και των αυξημένων κινδύνων. Η άμεση αντίδραση των αρχών ήταν καθοριστική για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι που βρίσκεται στην περιοχή Θεριανού, η οποία αποτελεί μέρος του Δήμου Πατρέων. Η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτέλεσε το επίκεντρο της επιχείρησης των πυροσβεστικών και διασωστικών δυνάμεων, οι οποίες κλήθηκαν να επέμβουν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό του άνδρα. Οι δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki