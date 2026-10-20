Κλειστά σχολεία σε Κηφισιά και Θεσσαλονίκη ενόψει της 28ης Οκτωβρίου

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, συγκεκριμένα στην Κηφισιά, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, δημιουργώντας ένα τριήμερο για τους μαθητές. Η συγκεκριμένη ανάπαυλα από τα μαθήματα μπορεί να επεκταθεί και σε πενταήμερο, συνδυάζοντας τη γιορτή του πολιούχου αγίου με τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη, οι μαθητές θα απολαύσουν ακόμη μεγαλύτερη ξεκούραση, με έξι συνεχόμενες ημέρες εκτός σχολείου.

Ο νέος πολιούχος και το τριήμερο στην Κηφισιά

Ο Δήμος Κηφισιάς προχώρησε φέτος σε αλλαγή του πολιούχου αγίου του. Αντί της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ο νέος προστάτης άγιος της περιοχής είναι πλέον ο Άγιος Δημήτριος ο Μυρόβλητος. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, όπως είναι γνωστό, τιμάται στις 26 Οκτωβρίου.

Δεδομένου ότι φέτος η 26η Οκτωβρίου πέφτει ημέρα Δευτέρα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Κηφισιάς θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα τριήμερο. Αυτό το τριήμερο ξεκινά από το Σάββατο και περιλαμβάνει την Κυριακή και τη Δευτέρα, προσφέροντας μια μικρή ανάπαυλα από το σχολικό πρόγραμμα.

Από τριήμερο σε πενταήμερο: Οι εορτασμοί της 28ης Οκτωβρίου

Το τριήμερο αυτό στην Κηφισιά μπορεί να μετατραπεί σε πενταήμερο, λόγω των εορτασμών για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Την επόμενη ημέρα μετά τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή την 27η Οκτωβρίου, λαμβάνει χώρα η καθιερωμένη σχολική γιορτή για την επέτειο του «Όχι».

Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, δεν πραγματοποιούνται κανονικά μαθήματα και το σχολικό πρόγραμμα είναι μειωμένο. Ωστόσο, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική, καθώς προσμετρώνται απουσίες. Ανήμερα της εθνικής γιορτής, στις 28 Οκτωβρίου, είναι επίσημη αργία και πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πενθήμερο εκτός σχολείου για τους μαθητές της Κηφισιάς.

Έξι ημέρες ξεκούρασης για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης

Ενώ η Κηφισιά απέκτησε πρόσφατα τον Άγιο Δημήτριο ως πολιούχο άγιο, στη Θεσσαλονίκη η γιορτή του Αγίου Δημητρίου τιμάται εδώ και πολλά χρόνια. Η γιορτή αυτή συνδυάζεται παραδοσιακά με τους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου, δημιουργώντας μια περίοδο εκτεταμένης ανάπαυλας για τους μαθητές της συμπρωτεύουσας.

Φέτος, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όχι τρεις ούτε πέντε, αλλά έξι συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης. Αυτό το εκτεταμένο διάστημα οφείλεται στον συνδυασμό των τοπικών και εθνικών εορτών, καθώς και στο γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί τόσο τη μαθητική όσο και τη στρατιωτική παρέλαση.

Το πρόγραμμα των εορτασμών στη συμπρωτεύουσα

Το πρόγραμμα των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει αυτή τη μεγάλη περίοδο ανάπαυλας. Η σχολική γιορτή για το έπος του 1940 θα λάβει χώρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία.

Μετά τη σχολική γιορτή, ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας δύο ημέρες ξεκούρασης. Στη συνέχεια, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της γιορτής του πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Έπειτα, η μαθητική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου, ενώ η στρατιωτική παρέλαση θα λάβει χώρα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα εθνικής αργίας, ολοκληρώνοντας τις έξι συνεχόμενες ημέρες εκτός σχολείου για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis