Νέα πίεση στην Κρήτη: Διεσώθησαν 70 μετανάστες – Τους εντόπισε drone

Εβδομήντα περίπου μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Η επιχείρηση διάσωσης, η οποία αφορούσε την περισυλλογή των αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Ο εντοπισμός της λέμβου έγινε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από σκάφος της ίδιας δύναμης.

Ο εντοπισμός από εναέριο μέσο της Frontex

Ο εντοπισμός της λέμβου με τους περίπου 70 μετανάστες πραγματοποιήθηκε αρχικά από ένα επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Το εναέριο αυτό μέσο, το οποίο συμμετέχει στις επιχειρήσεις επιτήρησης και έρευνας στην περιοχή, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη ανακάλυψη του σκάφους. Η χρήση τέτοιων τεχνολογικών μέσων συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κάλυψη εκτεταμένων θαλάσσιων ζωνών, επιτρέποντας τον εντοπισμό σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η ενέργεια του εναέριου μέσου της Frontex οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την παροχή βοήθειας. Η ακριβής θέση της λέμβου μεταδόθηκε στα συντονιστικά κέντρα, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο διάσωσης. Αυτό το αρχικό στάδιο του εντοπισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση τέτοιων επιχειρήσεων στη θάλασσα.

Η επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης

Η επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων της Κρήτης. Πρόκειται για μια απομακρυσμένη τοποθεσία, η οποία απαιτεί ειδικό σχεδιασμό και πόρους για την προσέγγιση και την ασφαλή περισυλλογή ατόμων. Η επιχείρηση διεξήχθη μεθοδικά, ακολουθώντας τα καθορισμένα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση περιστατικών στη θάλασσα.

Μετά τον εντοπισμό της λέμβου, ακολούθησε η φάση της περισυλλογής των αλλοδαπών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε από σκάφος που ανήκει στην ίδια δύναμη της Frontex, η οποία είχε προηγουμένως εντοπίσει το σκάφος από αέρος. Το σκάφος της Frontex προσέγγισε τη λέμβο και προχώρησε στην επιβίβαση των περίπου 70 μεταναστών, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.

Ο συντονιστικός ρόλος του ΕΚΣΕΔ

Ο συντονισμός της όλης επιχείρησης διάσωσης ανατέθηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ΕΚΣΕΔ, ως ο αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην ελληνική περιοχή ευθύνης, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο. Η αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση περιστατικών που αφορούν τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.

Οι οδηγίες και ο συντονισμός από το ΕΚΣΕΔ διασφάλισαν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Frontex. Η επίσημη ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε τα γεγονότα της επιχείρησης, τονίζοντας τη συντονισμένη προσπάθεια για την ασφαλή διάσωση των αλλοδαπών.

Η συμβολή του Λιμενικού Σώματος και της Frontex

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας διαφόρων φορέων. Το Λιμενικό Σώμα, ως η κύρια αρχή για την επιτήρηση των ελληνικών θαλασσών και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες και συνέβαλε στον συντονισμό. Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Η δύναμη Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, είχε ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια της επιχείρησης. Αρχικά, ένα επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex ήταν αυτό που εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες. Στη συνέχεια, ένα σκάφος της ίδιας δύναμης ανέλαβε την περισυλλογή των περίπου 70 αλλοδαπών, ολοκληρώνοντας το έργο της διάσωσης. Η παρουσία και η δράση της Frontex στην περιοχή είναι σημαντική για την υποστήριξη των εθνικών αρχών σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis