Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 70 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Μία επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την περισυλλογή περίπου 70 αλλοδαπών. Η επιχείρηση αυτή διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά των ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο.

Ο εντοπισμός της λέμβου και ο αριθμός των διασωθέντων

Συγκεκριμένα, περίπου 70 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε μια θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 52 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Η ομάδα αυτή των ατόμων βρέθηκε να επιβαίνει σε μία λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Ο αριθμός των 70 αλλοδαπών υπογραμμίζει την κλίμακα της επιχείρησης που απαιτήθηκε για την ασφαλή διάσωσή τους. Η διαδικασία εντοπισμού και διάσωσης αποτελεί μέρος των επιχειρήσεων που διεξάγονται συχνά σε θαλάσσιες περιοχές, όπου άτομα επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια.

Ο ρόλος του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Η συνολική επιχείρηση διάσωσης των περίπου 70 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον άμεσο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ΕΚΣΕΔ έπαιξε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και τη διαχείριση των ενεργειών που απαιτήθηκαν για τον επιτυχή εντοπισμό και την ασφαλή περισυλλογή των ατόμων.

Ο συντονισμός από το ΕΚΣΕΔ είναι καθοριστικός σε τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς διασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων δυνάμεων. Η δράση του Κέντρου συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης, από την αρχική φάση του εντοπισμού έως την ολοκλήρωση της διάσωσης.

Η συνδρομή της Frontex στην επιχείρηση

Στην επιχείρηση διάσωσης των αλλοδαπών, σημαντική ήταν η συμβολή της δύναμης Frontex. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι περίπου 70 αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από ένα επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex.

Μετά τον εντοπισμό από αέρος, ακολούθησε η φάση της περισυλλογής των αλλοδαπών. Η περισυλλογή αυτή πραγματοποιήθηκε από σκάφος που ανήκει στην ίδια δύναμη της Frontex. Η διπλή αυτή συμβολή, τόσο στον εντοπισμό όσο και στην περισυλλογή, αναδεικνύει την ενεργό συμμετοχή της Frontex στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Η γεωγραφική τοποθεσία της διάσωσης

Η θαλάσσια περιοχή όπου έλαβε χώρα η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Αυτή η τοποθεσία υποδηλώνει ότι το περιστατικό συνέβη σε ανοιχτή θάλασσα, σε μια απόσταση αρκετά μακριά από τις ακτές του νησιού.

Οι Καλοί Λιμένες αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή της νότιας Κρήτης. Η απόσταση των 52 ναυτικών μιλίων από αυτούς τους λιμένες καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της απομάκρυνσης από την ξηρά και της ανάγκης για συντονισμένες ενέργειες σε εκτεταμένο θαλάσσιο χώρο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση διάσωσης των περίπου 70 αλλοδαπών προέρχονται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Η επίσημη αυτή ανακοίνωση διασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων που αφορούν τον εντοπισμό της λέμβου, τον αριθμό των επιβαινόντων και τον τρόπο διεξαγωγής της διάσωσης.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αποτελεί την αρμόδια αρχή για την παροχή λεπτομερειών σχετικά με τις θαλάσσιες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ελληνικά ύδατα. Η ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του ΕΚΣΕΔ στον συντονισμό και της Frontex στην πρακτική υλοποίηση του εντοπισμού και της περισυλλογής των αλλοδαπών.

Με πληροφορίες από: Topontiki